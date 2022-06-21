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長照住宿機構逾4.4萬例確診 平均開藥率提高至89%

中央社／ 台北21日電

指揮中心今天公布，自今年1月1日至6月19日，住宿式長照機構累計4萬4080人確診，6月13日至19日機構內就地隔離安置集中照護者，平均開藥率已提高至89%；染疫死亡人數自4月起至6月19日累計754人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，住宿式機構住民屬於重症或死亡高風險族群，據統計，自今年1月1日至6月19日，通報機構數達1494家，確診住民人數為3萬4942人、確診工作人員數為9138人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，這波本土疫情統計自4月起至6月19日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有2971人，累計死亡人數754人，最新死亡率約2.2%，相較前一週2%些微增加。

但好消息是，住宿式機構確診住民投藥情形持續改善。羅一鈞指出，機構內就地隔離安置集中照護的確診住民投藥比率提升到89%，比前一週85%至86%增加，即早開立口服抗病毒藥物，有利降低重症發生機率。

羅一鈞提到，住宿式機構確診住民投藥機構類別也從原本的「住宿式長照機構」、「一般護理之家」及「老人福利機構」等，再新增「精神照護／復健」機構，其投藥率為69%。

另外，據統計，昨天共開立1萬0671人份COVID-19口服抗病毒藥物，其中輝瑞「倍拉維」8169人份、默沙東「莫納皮拉韋」2502人份，今年以來累計開立26萬4430人份，包括21萬3332人份倍拉維及5萬1098人份莫納皮拉韋。

醫療資源部分，全台專責、負壓病房共1萬4134床、空床數6760床、空床率47.8%，其中台北區空床率52.6%、北區55.7%、中區45.6%、南區31.4%、高屏區48%、東區51.4%；53家集中檢疫所共8131床、空床數4822床、空床率59.3%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2139床、空床率47.2%。

國內疫情持續，住宿式機構住民是高風險對象，校園裡的學生雖非高風險對象，但屬高傳播對象，中南部有學校規劃到校實體考試，引起學生發起請願活動，希望取消實體評量。對此，羅一鈞說，疫情脫離高原期，個案數正在下降，尊重地方政府安排學生實體或線上課程，因地制宜考量。

新冠肺炎 COVID-19 長照

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