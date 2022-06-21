台中+8341 確診往生者告別新措施6/23上路

台中今新增8341例確診。台中市副市長令狐榮達說，為避免家屬見不到確診死亡親人最後一面之憾，台中市政府兼顧防疫與治喪需求，規劃確診往生者告別新措施，6月23日起免費提供透明視窗型屍袋，並於大甲殯儀館設置專區供臨時停柩及瞻仰遺容，也可設置臨時靈位辦理簡易告別儀式。

民政局專委柯宏黛今天在台中防疫線上記者會說明，為讓家屬見上確診往生者最後一面，6月23日起實施，初期免費提供透明視窗型屍袋，並尊重家屬意願，有需求家屬可委由殯葬業者，至台中市生命禮儀管理處指定地點領取。

柯宏黛指出，市府也規劃於大甲殯儀館設置專區提供臨時停柩，瞻仰遺容，家屬並可在殯儀館專區設置牌位祭拜、誦經及辦理簡易告別儀式，陪伴往生親人最後一哩路，撫慰家屬失去親人的傷痛。

民政局統計，今年4月起本土疫情升溫，台中市自4月19日至6月20日確診火化人數共計708人，其中台中市籍則有401人。

民政局說明，新措施在兼顧防疫與治喪需求下，於大甲殯儀館設置專區，並在尊重家屬意願前提下，陪伴往生者家屬安心的送別親人最後一程，共同守護城市健康。

商品推薦