苗縣+1438 縣府：防疫團隊「戒慎而不恐懼」

苗栗縣今天新增1438例，比昨天959例增加400多例，假日效應仍明顯。縣府提醒鄉親，國內疫情整體進入高原趨緩趨勢，輕症或無症狀病例超過99.6%，縣府防疫團隊將秉持「戒慎而不恐懼」態度，持續防疫應變作為，請民眾安心。

苗栗縣衛生局指出，縣內今天新增確診者，各鄉鎮市超過百例有4地，包括頭份289例、苗栗241例、竹南207例、苑裡130例，目前居隔人數5691人，平均每位確診者居家隔離人數1.61人，今年以來全縣累積案例達6萬2864人，人口占比確診率達11.74%，呼籲鄉親，面對疫情仍不可掉以輕心。

衛生局長張蕊仙表示，食藥署專家會議已核准莫德納疫苗用於滿6個月至5歲幼童接種，需接種2劑，指揮中心預訂月底前已簽訂莫德納疫苗2000萬劑採購合約，預計7月初先進口45萬劑，約可供應90萬名幼童；苗栗縣滿6個月到5歲孩童共有1萬6398人，將於中央政策下達後規畫包含接種站等接種作業。 苗栗縣今天新增1438例。圖／苗栗縣政府提供

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