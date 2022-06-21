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高雄+8031 陳其邁：疫情高原期已過

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁說明今天高雄疫情狀況。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁說明今天高雄疫情狀況。記者林巧璉／攝影

高雄今天新增8031例本土確診個案，因下午議會有高雄快篩試劑專案報告，防疫記者會首度移師高雄市議會。今日確診數較昨天5200多例，增加2000多例。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，假日家庭、社交活動多，加上假日效應，確診數在周二會較高。不少議員關注高市快篩採購費用，潘炤穎表示，高市採購價錢約在59至95元間。

高雄市長陳其邁指出，隨著盛行率增加，台中、台南、高雄等地的確診數都有下降撞況，從6月底開始，每天約有3000至5000例確診個案。陳其邁說，0到4歲的疫苗施打非常重要，目前因未施打，此年齡層的盛行率約17.61%，因無法打疫苗，確診數就會提高。目前65歲以上長者第四劑追加劑已開打，長輩可至醫療院所施打。

陳其邁說，高雄疫情高原期已過，但即使是在高雄疫情最嚴峻時期，高雄的確診數仍是慢慢上升，對於醫療量能的維持非常有幫助，「不會造成救護車、病房等塞車狀況」。高市目前也加強BA.4、BA.5的防堵，在邊境部分嚴加抽驗。

針對快篩試劑採購流程，潘炤穎指出，從疫情一開始至今，高市依照需求，採共同公益契約、中央公布的符合EUA廠商等，包括本土試劑、進口試劑等成本不同，試劑採購價錢約在59至95元之間。

潘炤穎表示，昨天和今天確診數差異，也顯示目前高市社區內的特定、不特定風險傳播仍高。分析確診個案年齡層，50至64歲確診數占20.2%；40至49歲、5至11歲、12至19歲等三個年齡層都有增加趨勢。

統計個年齡層群體免疫狀況，潘炤穎表示，0至4歲盛行率為7.61%、50至64歲為11.16%，65歲以上是重症、併發症較高，今天盛行率已突破10%。潘炤穎呼籲，同住家人要注意65歲長者的健康狀況。

衛生局長黃志中表示，目前高雄醫療量能在專責病房共有2294床，空床數1187床，空床率達51.5%。目前5萬6354人進行居家照護，占97.5％。

教育局長謝文斌說明校園疫情，快篩陽性、確診人數共846人。另外居隔、匡列期間轉陽則為799人，今天確診人數有增加狀況。謝文斌指出，周一的數字有假日效應，目前校園確診狀況可控。

高雄市今天疫情總覽，今天高雄新增8031例本土確診個案。圖／高市府提供
高雄市今天疫情總覽，今天高雄新增8031例本土確診個案。圖／高市府提供
高雄市防疫記者會今天首度移至高雄市議會，因高雄市長陳其邁今需在臨時會專案報告列席。記者林巧璉／攝影
高雄市防疫記者會今天首度移至高雄市議會，因高雄市長陳其邁今需在臨時會專案報告列席。記者林巧璉／攝影
高雄市防疫記者會今天首度移至高雄市議會，因高雄市長陳其邁今需在臨時會專案報告列席。記者林巧璉／攝影
高雄市防疫記者會今天首度移至高雄市議會，因高雄市長陳其邁今需在臨時會專案報告列席。記者林巧璉／攝影
高雄市今天確診年齡分析統計。圖／高市府提供
高雄市今天確診年齡分析統計。圖／高市府提供

新冠肺炎 COVID-19 高雄市

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