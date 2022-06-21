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陳時中居隔結束兩天 仍未現身記者會 今羅一鈞一人主持
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日確診，自6月13日開始居家照護，到前天已期滿。但昨天和今天的防疫記者會，陳時中連兩天都未出現，由代理發言人羅一鈞代打主持。羅一鈞表示，部長已回歸辦公，但快篩仍然陽性「兩條線」，症狀已有好轉但仍有輕微咳嗽症狀，不便出席記者會。
羅一鈞表示，部長今天已經進到指揮中心開會，開會過程僅有一聲乾咳和一些鼻音，但因快篩陽性，出於謹慎而沒有出席記者會。
陳時中日前透露染疫後狀況，表示自己發燒三天，已退燒後仍有咳嗽、咳起來骨頭會痛等狀況。而因有其他慢性病，因此按照醫囑服用默沙東的口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」。
在陳時中確診後，社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組長石崇良、醫療應變組副組長王必勝、發言人莊人祥也陸續確診，因此上周防疫記者會連日由羅一鈞孤「鈞」奮戰。
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