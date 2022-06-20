今挑戰三萬例新低點 醫籲這指數不能再升：BA.2、BA.4、BA.5恐同時流行

國內新冠肺炎疫情持續延燒，單日本土病例高達萬例，同時病毒株還在不停變異。精神科醫師沈政男在臉書發出貼文，表示今（20）日要挑戰三萬例新低點，他也提醒「BA.2與BA.4/BA.5是有可能在台灣同時流行，成為一大一小疊加的感染型態」。

昨日新增5萬561例本土確診，對此，沈政男醫師在臉書發出貼文，他表示全台灣新增確診數逐漸下降，但速度希望可以更快一些，方法就是不要讓人流指數回升，「人流指數已經回升了9%左右，大家還不能鬆懈啊！」

此外，沈政男醫師提到今日要挑戰三萬例新低點，不過他也指出，「死亡人數還是居高不下，累計致死率帳面是超過了萬分之13，但如果以同一天發病者來計算，在六月初已經超過了萬分之15」。

沈政男醫師表示，各個國家都已經流行過BA.1或BA.2，多少都有建立起感染後的免疫防線，但台灣的BA.2疫情卻尚未緩解。他提醒，「BA.2與BA.4/BA.5是有可能在台灣同時流行，成為一大一小疊加的感染型態，這也提醒我們，人流指數不能再升高」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「人流指數感覺回不去了」、「過完年後我就不敢去餐廳內用，我已經有心理準備可能今年都不會再去餐廳內用」、「不可能的，台灣人只要疫情稍微趨緩就到處跑了，無可救藥」、「人流又起來就麻煩了」、「只能自己持續三級躲病毒保持健康」。

另外，也有網友仔細分析，「外面人擠人，要降溫有困難，若BA.4、BA.5進來就慘了，準備迎接第二波高峰」、「染疫人數是否會反彈，關鍵在於BA.4、BA.5是否會『順利』進入台灣，造成之前已染疫的數百萬人再次感染」。

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