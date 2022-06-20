快訊

地震影響？滿州雷霆操演雷霆2000火箭彈爆炸 民眾驚恐要求說明

台積電股價500元失守 今年市值蒸發5兆元

台灣考招制度換湯不換藥？3關鍵字看美國名校怎麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今挑戰三萬例新低點 醫籲這指數不能再升：BA.2、BA.4、BA.5恐同時流行

聯合新聞網／ 綜合報導
沈政男醫師提醒，BA.2、BA.4、BA.5有可能在台灣同時流行。 記者劉學聖攝影／聯合報系資料照片
沈政男醫師提醒，BA.2、BA.4、BA.5有可能在台灣同時流行。 記者劉學聖攝影／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情持續延燒，單日本土病例高達萬例，同時病毒株還在不停變異。精神科醫師沈政男在臉書發出貼文，表示今（20）日要挑戰三萬例新低點，他也提醒「BA.2與BA.4/BA.5是有可能在台灣同時流行，成為一大一小疊加的感染型態」。

昨日新增5萬561例本土確診，對此，沈政男醫師在臉書發出貼文，他表示全台灣新增確診數逐漸下降，但速度希望可以更快一些，方法就是不要讓人流指數回升，「人流指數已經回升了9%左右，大家還不能鬆懈啊！」

此外，沈政男醫師提到今日要挑戰三萬例新低點，不過他也指出，「死亡人數還是居高不下，累計致死率帳面是超過了萬分之13，但如果以同一天發病者來計算，在六月初已經超過了萬分之15」。

沈政男醫師表示，各個國家都已經流行過BA.1或BA.2，多少都有建立起感染後的免疫防線，但台灣的BA.2疫情卻尚未緩解。他提醒，「BA.2與BA.4/BA.5是有可能在台灣同時流行，成為一大一小疊加的感染型態，這也提醒我們，人流指數不能再升高」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「人流指數感覺回不去了」、「過完年後我就不敢去餐廳內用，我已經有心理準備可能今年都不會再去餐廳內用」、「不可能的，台灣人只要疫情稍微趨緩就到處跑了，無可救藥」、「人流又起來就麻煩了」、「只能自己持續三級躲病毒保持健康」。

另外，也有網友仔細分析，「外面人擠人，要降溫有困難，若BA.4、BA.5進來就慘了，準備迎接第二波高峰」、「染疫人數是否會反彈，關鍵在於BA.4、BA.5是否會『順利』進入台灣，造成之前已染疫的數百萬人再次感染」。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron變異株

延伸閱讀

她確診後「喉嚨多粒紅腫突起」宛如刀割 網苦喊：超像被火燒

同事自認「天選之人」死不戴罩 下場曝光網酸：再無敵星星啊

幼兒有疫苗可打了！家長苦惱選莫德納還輝瑞？前台大醫解答

他確診家人三餐送「蛋白質全餐」 網笑翻：比監獄伙食還差

相關新聞

今挑戰三萬例新低點 醫籲這指數不能再升：BA.2、BA.4、BA.5恐同時流行

國內新冠肺炎疫情持續延燒，單日本土病例高達萬例，同時病毒株還在不停變異。精神科醫師沈政男在臉書發出貼文，表示今（20）日要挑戰三萬例新低點，他也提醒「BA.2與BA.4/BA.5是有可能在台灣同時流行，成為一大一小疊加的感染型態」。

陳時中疫後復出？ 下午2時記者會誰主持未定

指揮中心指揮官陳時中上周日確診，自6月13日周一開始居家照護，到昨天已期滿。不過，今天指揮中心防疫記者會下午2時雖準時舉...

確診續降 中南部正脫離疫情高原期

本土疫情持續下降，昨新增五萬○五六一例本土個案，連續三天維持五萬多人，另增中重症二八五例、死亡個案一七二例，包括一名三歲...

雲林+1233長者死亡機率高 雲林續發500元盼長者打疫苗

雲林縣今天本土確診個案1233例，以斗六市265例為多，其次是虎尾鎮159例、西螺鎮120例，其餘17鄉鎮有9至97例，...

金門+89 金門醫院新冠整合門診已開放服務

國內疫情發展中，後疫情時代的新冠整合門診成焦點，金門縣政府表示，今日新增89名確診，其實金門醫院早在3月就已經開辦新冠整...

嘉義縣+1049 第4劑莫德納下一輪假日14場待命

嘉義縣今公布1049人確診。嘉縣65歲以上長輩第4劑莫德納假日接種，昨、今開設共15場次，截至中午，接種人數已有9791...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。