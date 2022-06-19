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專家估中部疫情緩降 中市府：仍在發展持續防疫

中央社／ 台中19日電

近日有專家學者預估，中部將從疫情高原期緩降，台中市政府今天表示，目前觀察疫情仍在發展，呼籲市民仍要持續落實防疫措施，若符合資格也應盡早接種疫苗。

市府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長黃國榮在會中表示，台中市新增7438例本土確診個案。

提到台中市5至11歲兒童疫苗施打情形，黃國榮說明，接種輝瑞第1劑自5月26日至6月18日，累計施打11萬5036人；接種莫德納第1劑自5月11日至6月18日，累計施打3萬7281人，統計台中市5至11歲第1劑疫苗共接種15萬2317人，第1劑疫苗涵蓋率78.51%。

黃國榮表示，台中市18、19日兩天，在校園開設兒童疫苗快打站，為符合資格的孩童接種第2劑莫德納疫苗，今天中午順利結束，這次預約接種人數共1萬3075人，實際施打共9718名學生。

黃國榮說，如因接種莫德納第1劑未滿4週，無法至快打站接種的孩子家長也不用擔心，等到4週期滿後，可到醫療院所預約接種，未來要接種輝瑞兒童疫苗第2劑的孩童，市府也會妥善安排規劃，目前疫苗存量充足。

近日有專家學者預估，中部將從疫情高原期緩降，黃國榮說，目前觀察疫情仍在發展，呼籲市民仍要持續落實防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離與避免出入人多擁擠場所，若符合資格也盡早接種疫苗，保護好自己與家人。

新冠肺炎 COVID-19 台中市

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