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高雄+7382！高市府：盛行率達12.97% 整體疫情緩步下降

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄今新增7382例COVID-19本土確診個案，盛行率達12.97%。高雄市衛生局提供
高雄今新增7382例COVID-19本土確診個案，盛行率達12.97%。高雄市衛生局提供

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，今天高雄新增7382例COVID-19本土確診個案，盛行率達到12.97%，疫情趨勢持續緩降中。65歲以上高齡族群盛行率9.73%，市府建議符合接種資格者趕快安排疫苗接種。

疫苗接種即日起可透過市府平台預約基層診所AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗，或直接致電預約22區衛生所莫德納疫苗，預防重症並降低死亡風險。

高雄市長陳其邁提醒，下周高雄市高中職以下校園仍持續暫停實體課程，同住家人之間的傳染風險尤需注意，特別提醒家長關注同學們的活動與社交狀況。為防範社區不特定接觸風險，落實個人衛生習慣是為關鍵，出外活動時避免在人潮眾多往來處飲食，落實勤洗手並小心維持人際間適當距離。

潘炤穎表示，截至目前高雄市COVID-19確診個案97.7％為輕症或無症狀，進行居家照護，具風險感染者占2.3％，住院診療或收住中央集檢所、加強型防疫旅館。高雄市負壓隔離及專責病房有2287床，今日空床率52.6%；加強型防疫旅館總計484床，空床率88.4%。

衛生局呼籲，出現上呼吸道症狀的民眾，請速就醫或視訊診療並以家用快篩試劑自行篩檢，高雄市醫療防疫資源充足。

高雄市22衛生局莫德納疫苗專診。高雄市衛生局提供
高雄市22衛生局莫德納疫苗專診。高雄市衛生局提供
高雄市基層診所COVID-19疫苗專診。高雄市衛生局提供
高雄市基層診所COVID-19疫苗專診。高雄市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 高雄市 莫德納疫苗

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