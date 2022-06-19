快訊

高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

大雷雨警戒範圍擴大 5縣市慎防劇烈降雨

台南今+5085確診 衛生局籲民眾完整接種疫苗

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市今日新增5085名COVID-19本土確診個案；衛生局呼籲民眾完整接種COVID-19疫苗及追加劑，嚴防Omicron變異株。

衛生局表示，台南市今日新增5085名COVID-19本土個案，統計自今年1月1日至6月18日，台南市累計確診個案人數共21萬0595名，已解除隔離17萬2362名、尚在隔離中3萬8233名；5085名確診者中，以30至39歲人數最多，佔當日確診人數比例17.9%，台南市全年齡累計確診比率11.37%。

衛生局提醒，全球已超過40個國家分別檢驗出Omicron變異株BA.4 及BA.5，接種 COVID-19疫苗可降低因確診造成之重症、住院或死亡風險，應儘速完成疫苗接種。同時也應落實手部衛生、佩戴口罩、減少不必要移動、避免出入人多擁擠的場所，由海外入境的民眾，則應嚴格落實居家檢疫3+4的防疫措施。

另統計至今(111)年6月18日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.6%、81.7%、1.3%、67.5%、0.5%。

台南市今天新增5085確診病例。圖／衛生局提供
台南市今天新增5085確診病例。圖／衛生局提供
台南市今天新增5085確診病例。圖／衛生局提供
台南市今天新增5085確診病例。圖／衛生局提供
台南市今天新增5085確診病例。圖／衛生局提供
台南市今天新增5085確診病例。圖／衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 台南

延伸閱讀

台東+504新增2死 高齡有慢性病 1人未接種疫苗

25年研究化成一劑疫苗 魏斯曼很感動

新竹市+1008 明長者開打第4劑疫苗

佛州醫師可直接向聯邦訂購5歲以下幼童疫苗

相關新聞

陳時中居隔最後1天 羅一鈞：不需快篩即可主持記者會

指揮中心指揮官陳時中上周日確診，自6月13日周一開始居家照護，到今日滿七天。不過，明天陳時中是否能復出開記者會，代理發言...

高雄+7382！高市府：盛行率達12.97% 整體疫情緩步下降

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，今天高雄新增7382例COVID-19本土確診個案，盛行率達到12.97%，疫情趨勢持續緩降...

台南今+5085確診 衛生局籲民眾完整接種疫苗

台南市今日新增5085名COVID-19本土確診個案；衛生局呼籲民眾完整接種COVID-19疫苗及追加劑，嚴防Omicr...

苗栗縣確診+1124 累積占比不到10人就有1人染疫

苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診1124例，今年累積6萬0375人，人口占比確診率達11.27%，不到10人就有1人染疫，...

台東+504新增2死 高齡有慢性病 1人未接種疫苗

台東縣今日新增504名確診者，440名戶籍或居住地分在台東、64名為外縣市醫院通報，累計確診個案2萬6831人、居隔13...

桃園確診+4093 衛生局呼籲長者踴躍施打第4劑

桃園今新增4093例本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥表示，相較昨日4611例，桃園疫情下降11.23 %，其中65歲以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。