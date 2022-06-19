台南今+5085確診 衛生局籲民眾完整接種疫苗
台南市今日新增5085名COVID-19本土確診個案；衛生局呼籲民眾完整接種COVID-19疫苗及追加劑，嚴防Omicron變異株。
衛生局表示，台南市今日新增5085名COVID-19本土個案，統計自今年1月1日至6月18日，台南市累計確診個案人數共21萬0595名，已解除隔離17萬2362名、尚在隔離中3萬8233名；5085名確診者中，以30至39歲人數最多，佔當日確診人數比例17.9%，台南市全年齡累計確診比率11.37%。
衛生局提醒，全球已超過40個國家分別檢驗出Omicron變異株BA.4 及BA.5，接種 COVID-19疫苗可降低因確診造成之重症、住院或死亡風險，應儘速完成疫苗接種。同時也應落實手部衛生、佩戴口罩、減少不必要移動、避免出入人多擁擠的場所，由海外入境的民眾，則應嚴格落實居家檢疫3+4的防疫措施。
另統計至今(111)年6月18日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.6%、81.7%、1.3%、67.5%、0.5%。
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