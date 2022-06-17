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陳時中咳到骨頭痛 專家指出兩種可能：恐引發全身發炎

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師黃瑽寧認為咳嗽咳到骨頭痛可能與咳太用力或病毒引起發炎有關。圖擷自YouTube
醫師黃瑽寧認為咳嗽咳到骨頭痛可能與咳太用力或病毒引起發炎有關。圖擷自YouTube

中央疫情指揮中心有多位官員確診，指揮官陳時中也在12日證實自己確診，日前他向外界報平安時透露，自己算是輕症，在前3天時有發高燒，而後2天則是以身體痠痛、嚴重咳嗽等症狀為主，不過「咳嗽咳到骨頭會痛」，引起外界憂心。

對此馬偕醫院兒童感染科醫師黃瑽寧在《年代向錢看》分享，咳嗽咳到骨頭痛的可能有兩種，一是咳得太大力，不小心拉到與呼吸相關的肌肉，造成疼痛感受，通常一般人生重病也會有類似感覺，而另一種可能則是因為病毒引起的全身發炎，此狀況會造成肋膜發炎，讓呼吸肌很不舒服。

為了讓外界安心，行政院長蘇貞昌也在臉書粉專發文，並附上一張多位指揮中心同仁比讚的自拍照片，向國人報平安，「防疫是沒有休假日的一樁重任，指揮體系的成員們仍然以視訊維持日常的例行會議，緊盯疫情發展和國內醫療量能，就各項議題進行討論，做為各項防疫政策的決策參考。感謝他們在確診後仍心繫防疫，堅守崗位。」

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