陳時中咳到骨頭痛 專家指出兩種可能：恐引發全身發炎

中央疫情指揮中心有多位官員確診，指揮官陳時中也在12日證實自己確診，日前他向外界報平安時透露，自己算是輕症，在前3天時有發高燒，而後2天則是以身體痠痛、嚴重咳嗽等症狀為主，不過「咳嗽咳到骨頭會痛」，引起外界憂心。

對此馬偕醫院兒童感染科醫師黃瑽寧在《年代向錢看》分享，咳嗽咳到骨頭痛的可能有兩種，一是咳得太大力，不小心拉到與呼吸相關的肌肉，造成疼痛感受，通常一般人生重病也會有類似感覺，而另一種可能則是因為病毒引起的全身發炎，此狀況會造成肋膜發炎，讓呼吸肌很不舒服。

為了讓外界安心，行政院長蘇貞昌也在臉書粉專發文，並附上一張多位指揮中心同仁比讚的自拍照片，向國人報平安，「防疫是沒有休假日的一樁重任，指揮體系的成員們仍然以視訊維持日常的例行會議，緊盯疫情發展和國內醫療量能，就各項議題進行討論，做為各項防疫政策的決策參考。感謝他們在確診後仍心繫防疫，堅守崗位。」

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