整理包／MIS-A、MIS-C是什麼？常見症狀、好發年齡 5大QA一次懂

國內疫情未平，前國健署長邱淑媞昨（15）日針對40多歲男性的死亡個案，懷疑台灣可能已經出現成人多系統發炎症候群（MIS-A），引發民眾擔憂。6月初，台灣也曾傳出首例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），這兩者名稱相似的病症究竟代表什麼意思、又有何不同？聯合新聞網統整出5大QA，帶您進一步認識何謂MIS-A和MIS-C，以及如何判斷自身症狀。

Q1：MIS-A/MIS-C是什麼？

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰引述美國疾病管制與預防中心（CDC）的報告指出，感染新冠肺炎後少數人會併發嚴重的「多系統發炎症候群」（MIS），造成身體各器官嚴重發炎，包括心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、眼睛或胃腸等都可能受到影響。

MIS依發病對象又可分為成人（Adults）的MIS-A，以及兒童（Children）的MIS-C，兩者都是因染疫導致的多系統發炎症候群，嚴重者可能死亡，根本原因目前未有定論。

Q2：MIS-A/MIS-C的好發年齡？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞依照美國CDC的統計數據表示，在221位MIS-A的個案中，平均年齡落在19-34歲，且男性佔比7成。前國健署長邱淑媞也指出，MIS-A好發於年輕男性。

相對於MIS-A，馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧表示，MIS-C會發生在0-19歲、感染過新冠肺炎的孩子身上，其中又以6-12歲居多。

Q3：MIS-A/MIS-C的常見症狀？

・MIS-A：羅一鈞說明，MIS-A從確診到發病間距為20天到36天，平均天數28天，一般發生在距離確診3週以後，有5項常見症狀，包含發燒、低血壓、心臟功能低落、喘到呼吸困難和腹瀉。

邱淑援引美國CDC報告提醒，若持續發燒，且出現兩項以上症狀，如胃痛、紅眼睛、腹瀉、頭暈、皮膚起疹子、嘔吐等，就要懷疑得到MIS-A，一但出現呼吸困難、持續胸痛、意識不清，或是皮膚、嘴唇及指甲蒼白泛藍等任何嚴重不適，都應立即就醫。

・MIS-C：吳昌騰指出，患有MIS-C的兒科病人發病時間點多為感染後的2-6週，幾乎全部患者都會出現39-39.5度的高燒，並合併有多系統的炎症，常見的症狀包含腸胃道症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉等）、皮膚粘膜症狀（皮疹、非化膿性結膜炎、手足肢端腫脹）、心血管系統（心肌功能異常、冠狀動脈異常），還有可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等。另外，有超過3分之1的病童會併發休克，通常呈現暖性休克，病人這時都需要在加護病房接受治療。

不過MIS-C跟另一種兒童心臟疾病「川崎氏症」的症狀雷同，經常造成家長混淆，因此中國醫藥大學兒童醫院院長謝凱生提醒，家長可依據兩點不同判斷是否為MIS-C，川崎氏症好發在5歲以下兒童，MIS-C則是6-12歲，且引發MIS-C最主要的前提是孩子曾經感染過新冠肺炎。

Q4： MIS-A/MIS-C的死亡率？

台大醫院急診醫學部臨床教授李建璋說明，不同於一般染疫後常見的呼吸道症狀，心臟是MIS-A較常攻擊的地方，且MIS-A對成人的致死率高達3%至7%，有5成的人會住進加護病房，危險性比Omicron高出許多。

吳昌騰澤則針對MIS-C表示，這種症候群在每 10萬名名確診兒童中，發病率在 Alpha流行期間為 54.5，在 Delta流行期間為 49.2，在 Omicron流行期間為 3.8，死亡率僅為1-2%。

黃瑽寧也補充說，根據研究，亞洲人、東方人發生 MIS-C 的比例大幅低於黑人、拉丁裔族群，且 Omicron 誘發 MIS-C 的比例也比Delta 少了75%。不過最關鍵的還是疫苗接種，他根據國外研究指出，兒童只要打一劑疫苗，就可以降低97%的MIS-C發生率，預防效果非常顯著。

Q5：台灣出現MIS-A/MIS-C的確診個案了嗎？

羅一鈞指出，目前本土病例中還沒有確診為MIS-A的臨床診斷通報，不過日前有2名40多歲男性，本身無慢性病卻在染疫解除隔離後死亡，令外界擔憂可能是MIS-A個案。羅一鈞對此回應，雖然個案年齡在40歲以上，但發病到死亡間隔不到2週，不符合MIS-A通常為3週以後發病的症狀，因此為MIS-A機率不高。

而在兒少重症的MIS-C方面則陸續新增個案，截至11日為止累計8例，昨（15）又傳出一名13歲男童確診MIS-C，為全台首例「青少年」MIS-C個案，該名少年沒有慢性病史，且曾接種過兩劑BNT疫苗，目前在一般病房治療當中。

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