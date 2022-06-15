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為何376人確診死而未報？基層醫直指這一個心酸原因

澎湖確診又逾200例 學生單日51人

中央社／ 澎湖縣15日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，澎湖縣政府今天公布新增215例確診，全數為輕症，以學生51例、年齡層20至29歲41人為最多，累計確診個案也達到5220例。

縣府表示，COVID-19疫情，今天新增為215例，再度比前天212例多了3例，累計確診案例來到5220例。

縣府指出，新增215例全數為輕症，1例收治於集中檢疫所，其餘214例採居家照護；在新增案例中，外籍人士1例、非澎湖籍2例，其餘212例皆為澎湖籍，其中以馬公市140例最多。

縣府表示，確診案例中，以20至29歲年齡層41例和學生51例最多，年紀最小的是9個月女嬰、最長為99歲男性，2人皆輕症，居家照護。

縣府說明，澎湖目前累計確診案例5220例，其中7例中症、3例重症、5例死亡，收治個案有1270例，解除居家照護或出院有3945人。

新冠肺炎 COVID-19

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