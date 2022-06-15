快訊

王陽明商業大亨外公離世 曝超狂背景「他是我的英雄」

普悠瑪翻車事故 司機員稱有受訓但沒經過考試：怎期待我會開車？

北市疫情趨緩 防疫急門診將陸續退場

中央社／ 台北15日電

台北市今天新增4396例COVID-19本土個案，市長柯文哲表示，疫情已趨緩，捷運運量開始回升至過往的60%，醫療量能進入盤整期，各大醫院防疫急門診將從作業量低的開始慢慢撤掉。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲說，從每日新增病例來看，疫情已過了洪峰，進入高原期。

柯文哲指出，隨著疫情趨緩，人流逐漸上升，捷運運量已經從過去的最低40%回到60%，但還是要拜託大家，維持戴口罩、勤洗手、保持社交距離等基本動作。

柯文哲表示，醫療量能開始進入盤整期，各大醫院防疫急門診會從作業量低的開始慢慢撤掉，而防疫專責病床數量已經跟中央申請降到急性病床的15%，因為現在住院跟出院數量大概分別是164、163人，空床數則有1240床，要空出一些量能來處理一般疾病。

台北市副市長蔡炳坤補充，針對兒童第2劑疫苗，內湖、西門、景美及文化國小將在18日及25日開設接種站，施打意願看起來很熱絡，第2劑莫德納已經有7593人造冊，第1劑輝瑞兒童疫苗也有2456人造冊。

蔡炳坤說，第2劑疫苗校園接種將在6月27日到7月1日進行，主要針對輝瑞兒童疫苗，如果有莫德納的需求一樣會協助接種，另外還有常態開設的疫苗預約平台及醫院門診，讓家長有多元選擇。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

轟百億救觀光反遭酸媽寶 柯文哲：我講笑話技術太差了

影／遭柯文哲批羞辱公務員 苗博雅：無中生有、抹黑栽贓

估台中高雄本周過洪峰 柯文哲：疫情再反撲？太難預測

放下對大巨蛋成見？ 柯文哲：是蔣萬安還放不下

相關新聞

台南確診首度突破總人口1成 下周恢復實體課程機會小

台南市今天新增確診6978人，疫情仍在高峰，市長黃偉哲表示，明天將會公布高中以下學校，下周是否仍維持遠距教學，同時會公布...

陳時中咳起來骨頭會痛有用藥 羅一鈞曝其他確診者情況

指揮中心染疫情況擴大，繼指揮官陳時中確診後，社區防疫組長（衛福部次長）薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥都在昨...

直播／今年本土疫情破300萬 本土增6萬8939例 143人死亡

這波新冠肺炎本土疫情自1月以來首破300萬。國內新冠肺炎新增6萬8939例本土個案、26例境外移入個案，新增死亡個案14...

中重症+392例 首見青少年MIS-C、曾接種2劑疫苗

新冠肺炎中重症新增392例、143例死亡個案。其中新增首例青少年多系統炎症徵候群（MIS-C）個案，為13歲男性，目前在...

陸指我水產採出新冠病毒 羅一鈞：國際無報告指會致病

中國國台辦發言人馬曉光今天宣稱，自台灣輸往對岸的冰鮮、冷凍水產品的外包裝樣本上，檢出「新冠病毒核酸陽性」，因此停止台灣相...

防範新變異株入社區 指揮中心每周抽驗本土個案

國內再度報告檢驗出邊境攔截到Omicron新亞型變異株BA.4、BA.5，外界好奇是否每一件入境個案都會採檢，且國內的個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。