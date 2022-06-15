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台南新增6987例確診 市府：中南部疫情趨緩

中央社／ 台南15日電

台南市今天新增6987例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，台南市政府衛生局長許以霖表示，中南部疫情已出現趨緩。

許以霖今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，中南部的台中、台南及高雄疫情已趨緩，疫情往下走的趨勢慢慢出現，他期待未來台南醫療量能依舊可以負荷疫情。

台南市長黃偉哲表示，台南市今天新增6987例確診病例，台南累計確診率正式突破10%，他希望下週前疫情往下降。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市今年迄今累計確診18萬9838人，其中14萬8938人解除隔離，4萬900人隔離中。

新冠肺炎 COVID-19

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