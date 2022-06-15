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桃園26社區接種站 服務長者打1至4劑莫德納疫苗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
26個社區接種站今天為長者打莫德納疫苗，明天輪空，17、18日還有兩天。記者鄭國樑／攝影
26個社區接種站今天為長者打莫德納疫苗，明天輪空，17、18日還有兩天。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦昨天確診居隔，今天上午視訊主持市府防疫會議，並表示，今天起和16、18日開設26處社區接種站，提供65歲（原住民族55歲）以上長者打第1至第4劑莫德納疫苗。

桃園市60歲以上長者打疫苗可獲得700元超商禮券、桃園好米1包等禮物，鄭文燦呼籲接種第3劑疫苗已滿5個月（1月15日前）的長者，踴躍打第4劑（追加）疫苗。

衛生局長王文彥除了說明開設26處社區接種站，持續提升疫苗接種率，並提到近來連日大雨加上高溫，呼籲各界加強登革熱防治工作；登革熱主要透過病媒蚊叮咬傳播，若民眾感染不同型別登革熱病毒，可能引發「出血性登革熱」，未及時治療死亡率達50%，因此請民眾注意環境清潔，落實定期「巡、倒、清、刷」，巡視清除積水容器，減少孳生源。

新冠肺炎 COVID-19

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