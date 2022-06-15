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台中確診+10756 仍居全台第一

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中央疫情指揮中心今公布，本土新增6萬8939例確診，其中台中新增1萬756例確診。圖／中央疫情指揮中心提供
中央疫情指揮中心今公布，本土新增6萬8939例確診，其中台中新增1萬756例確診。圖／中央疫情指揮中心提供

中央疫情指揮中心今公布，本土新增6萬8939例確診，其中台中新增1萬756例確診。北部確診數慢慢下降，台中市、高雄市今天確診仍破萬，其中台中在端午節後，再度居全台第一，詳情今天下午3時台中疫情指揮中心記者會說明。

新冠肺炎 COVID-19

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