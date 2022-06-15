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醫護確診後回歸崗位「感想只有三個字」 一票網友同感苦喊+1

聯合新聞網／ 綜合報導
白永嘉醫師分享醫護染疫後回歸崗位的身體狀況。 示意圖／聯合報系資料照片
白永嘉醫師分享醫護染疫後回歸崗位的身體狀況。 示意圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情持續延燒，單日本土確診數仍然高達萬例，不少人都在這波病毒中不幸染疫，而咳嗽症狀也出現在大多數確診者上。急診科醫師白永嘉在臉書分享醫護染疫後的情況，貼文底下吸引不少民眾苦喊「+1」。

急診科醫師白永嘉在臉書「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」上發文，他透露日前遇到一位確診回歸一起上班的同事，便關心對方「妳現在還好嗎？」，得到的回應卻是三個字「xxx」。

而對方也禮貌性關心「那你現在呢？」，白永嘉醫師看了她一眼，並轉身同樣回應三個字「xxx」，他隨後揭曉這三個字就是「咳咳咳」。白永嘉醫師在留言處也分享舒緩方式，「我測試自己睡前吃小兒cyproheptadine抗過敏藥水，不咳又好睡，效果最好」。

貼文底下吸引許多回應，不少網友無奈表示，「咳到爆⋯一說話就咳」、「回歸兩週還是一樣咳咳咳」、「真的咳到翻白眼」、「我是感覺喉嚨深處有很多痰，有時喉嚨會癢一下就開始咳」、「咳咳咳+1」、「我幫我同學簽到，解隔後咳了快三週」、「簽到，現在隨身要帶喉糖」。

另外，也有網友分享自身舒緩小撇步，「之前我媽也是咳的很嚴重，後來叫她用生薑片放保溫瓶沖熱開水喝，之後就沒再咳了」、「檸檬片搭配溫水我覺得改善很多，而且吃東西比較有味道了」、「燉百合加木耳來喝，幾個同事都說有效，真的比較止咳」、「我康復後也是一直咳，後來去看中醫調養，現在咳嗽變少了」。

新冠肺炎 COVID-19 咳嗽

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