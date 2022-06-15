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富樂快篩進口商涉嫌賣劣質貨 新北買2萬劑未交付已解約

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北民政局長柯慶忠表示，民政局上周有採購2萬劑，但尚未交付快篩及款項，現已跟業者解約。記者劉懿萱／攝影
新北民政局長柯慶忠表示，民政局上周有採購2萬劑，但尚未交付快篩及款項，現已跟業者解約。記者劉懿萱／攝影

由大鑫資訊公司進口的美國品牌富樂快篩（Flowflex）涉嫌使用中國瑕疵品冒充美國貨，檢調已介入偵辦。新北民政局長柯慶忠表示，民政局上周有採購2萬劑，但尚未交付快篩及款項，現已跟業者解約。

柯慶忠表示，民政局為備援地方個別狀況，比如弱勢民眾、公所同仁等等，因此採購快篩。上周向大鑫資訊公司採購2萬劑，目前還沒有交付快篩及款項，訊息一出來後也立即跟業者解約。衛生局長陳潤秋也說，因公司登記在新北，衛生局有配合檢調單位至現場稽查，全案目前仍在調查中。

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