指揮官確診後 知情人士爆：衛福部公務員染疫達10至15%
指揮中心染疫情況擴大，繼兼任指揮官的衛福部長陳時中確診之後，指揮中心今天也公布，次長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥也都確診。知情人士爆料，今年本土疫情爆發之後，衛福部內部公務員感染人數眾多，淪陷情況外界卻不得而知，整體公務員染疫比率至少達10至15%，但因應防疫工作，仍得不眠不休，必須「遠距上班」，讓第一線基層人員不堪負荷。
知情人士指出，今年本土疫情爆發後，不僅民間企業大受影響，對於防疫第一線的衛福部公務員也是一大衝擊。由於染疫情況瞬間擴散，許多人遭家人感染，也有許多人感染後又與家中小孩交叉感染，讓衛福部彷彿疫情悶燒鍋。
據了解，許多公務員即便自己確診也無法請假休養，只能勉強在家吃成藥壓制病情，還有人是全家輪流中鏢，「兩個生病的大人照顧兩個生病的小孩，還要繼續工作，真的讓很多公務人員萌生辭意。」
知情人士也指出，衛福部面對新冠肺炎疫情已經兩年多，轄下各署公務員業務繁重，已造成高流動率，很多防疫第一線的工作人員缺額只能不斷招聘。尤其今年本土疫情大爆發，快篩、病床、抗病毒藥物不足，再加上各縣市衛生局及醫院互相調度等問題，更讓第一線人員壓力大，工作更吃緊。
知情人士透露，近日狀況雪上加霜，許多公務員確診隔離後，仍被要求繼續上班，但衛福部相關業務不一定找得到人力代理，公務員確診後遠距上班已經逐漸成為「日常」。
國民黨立委李德維表示，公務員也是人，既然確診，該休息就要休息，先把身體療養好，若常態性居家辦公，反而事倍功半，適得其反。
李德維說，現在防疫政策已和過去大不同，陸續走向開放，在政策調整下，哪些該做或不該做，衛福部及其他部會也應適度簡化，「業務一直往上加，會把人累垮。」
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