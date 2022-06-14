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澎湖確診案例 累計突破5千

中央社／ 澎湖縣14日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，澎湖縣政府今天公布新增179例確診案例，除1例中症外，全為輕症，以學生、20至29歲均逾30人最多，累計確診案例也突破5000例。

縣府表示，COVID-19疫情，今天新增179例，比昨天212例少了33例，不過累計確診案例突破5千，來到5005例。

縣府指出，新增的179例，有1例中症，餘為輕症，5例收治於集中檢疫所，1例收治於部立澎湖醫院，其餘173例採居家照護；在新增案例中，外籍人士和非澎湖籍各5例，其餘169例皆為澎湖籍，其中以馬公市117例最多。

縣府表示，確診案例中，以20至29歲年齡層37例和學生32例最多，年紀最小的是5個月女嬰、最長為89歲男性，2人皆為輕症，居家照護。

縣府表示，澎湖目前累計確診案例5005例，其中含8例中症、3例重症、5例死亡，收治個案有1246例，解除居家照護或出院有3754人。

新冠肺炎 COVID-19 澎湖

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