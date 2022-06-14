快訊

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

花蓮確診降千人以下 衛生局估中旬後趨緩可期

中央社／ 花蓮縣14日電

花蓮縣今天新增962例COVID-19確診，衛生局研判6月中旬後疫情趨緩可期，但全縣50歲以上疫苗覆蓋率仍低於全國，呼籲長者盡速接種疫苗，降低感染後出現中重症或死亡風險。

衛生局長朱家祥下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，花蓮縣今天新增962例確診個案，這兩天確診數都在千人以下，與上週相比，確診人數下降，與之前所推測的6月中旬後降為千人以下、疫情趨緩，看起來很有機會。

朱家祥分析花蓮縣各年齡層疫苗覆蓋率，截至6月13日止，全國不分年齡接種第1劑、第2劑、第3劑分別為87%、78.7%、65.4%；而花蓮縣各劑次分別為85.3%、76.2%、60.6%，相較之下花蓮縣低於全國覆蓋率。

5至11歲學童於5月份開始施打疫苗，目前花蓮縣覆蓋率為69.7%，也低於全國3.3%，原因可能是施打疫苗前已有不少學童確診，而確診後3個月內無法施打疫苗因而造成數據落差。

至於12歲至29歲年輕族群，接種疫苗比率已和全國接近，朱家祥說，「青、中、壯年都有9成以上，但50歲以上年齡越大接種率越低」；呼籲長輩盡速施打疫苗，才能降低一旦感染後出現中重症或死亡風險。

另外，教育處代理處長翁書敏說明今天校園疫情狀況，新增16所學校有部分班級確診，實際停課狀況依各校通知家長為準；未入校園而確診的新增111名學生、14名教職員，合計125人確診，但不影響實體課程。

新冠肺炎 COVID-19 花蓮

延伸閱讀

花蓮增674例 衛生局：5鄉鎮平均確診增加率高

花蓮本周確診數較上周少250人 疫情有緩降趨勢

花蓮大型機構確診住民用藥比例高 群聚感染獲控制

花蓮疫情已過高原期 衛生局預估6月中每日確診千例以內

相關新聞

嘉縣65歲婦護理之家確診 投藥6天後急轉直下過世

嘉義縣某護理之家的65歲施姓婦人，7日在護理之家內確診，就地照護並投藥，不料昨天下午1點15分突然氣息微弱，機構人員趕緊...

確診康復超慘後遺症 20歲餐飲員「聞什麼都是大便味」

國內本土疫情經歷2年肆虐，確診者慢慢回歸正常生活，但不少患者有「長新冠」（Long COVID）現象，北市聯醫陽明院區胸...

染疫吃Paxlovid現副作用 陳水扁妻子吳淑珍今住院

前總統陳水扁與妻子吳淑珍先後確診新冠肺炎，吳淑珍服藥後出現副作用，家人要監控血氧濃度與體溫的變化，還要幫忙拍背咳痰等工作...

BA.4、BA.5何時進入社區？ 羅一鈞：遲早會有

國內昨天首度驗出新亞型變異株BA.4及BA.5，共有五例，皆為機場入境攔截個案，指揮中心昨天表示，正安排相關接觸者採檢，...

嘉市+882例 長輩第4劑港坪接種站 明預約截止仍有名額

嘉義市今新增882例本土確診個案，市府指出，目前輕症居家照護人數6510人、居隔4976人、解隔982人，另，市府25、...

南投縣公務員單日染疫請假177人 縣府緊急撥交快篩試劑

南投縣病毒擴散，隨著確診案例增加，不少公務員也傳出染疫，或是親人確診而請隔假，縣府決定加強基層公務員防疫能力，今天起共發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。