嘉義中風婦染疫病情加劇不治 死因與確診相關聯

嘉義縣水上鄉某護理之家住民施姓婦人，因中風長期臥床，7日確診COVID-19，昨天突然出現氣息微弱，準備送醫時已不治，檢警今天相驗，死因與確診相關聯，家屬無異議。

檢警表示，現年65歲施姓婦人因中風長期臥病在床，並住在水上鄉某護理之家接受照護，因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者有密切接觸，於7日出現發燒、咳嗽症狀，進行快篩陽性確診。

不料，施婦於昨天下午突然出現氣息微弱狀況，照護員發現後，立即聯繫合作的醫院準備送醫，但聯絡過程中，施婦已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，因其家屬曾簽立放棄急救同意書，因此護理之家人員並沒有進行心肺復甦術（CPR）急救，施婦於昨天下午1時20分左右在護理之家不治。

檢方指出，檢警今天會同法醫相驗，死者為中風長期臥病在床患者，身體狀況原本就不佳，確診後病情加劇，死因與確診相關聯，家屬無異議。

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