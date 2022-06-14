直播／新增66119例本土、70例境外123例病歿

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增66,189例COVID-19確定病例，分別為66,119例本土個案及70例境外移入；另確診個案中新增123例死亡。

指揮中心表示，今日新增之66,119例本土病例，32,025例男性，34,070例女性，24例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(10,210例)，高雄市(9,625例)，新北市(7,857例)，臺南市(6,288例)，彰化縣(5,239例)，桃園市(4,898例)，臺北市(4,195例)，屏東縣(3,249例)，雲林縣(1,861例)，苗栗縣(1,681例)，南投縣(1,650例)，新竹縣(1,609例)，嘉義縣(1,418例)，宜蘭縣(1,295例)，新竹市(1,155例)，花蓮縣(962例)，嘉義市(912例)，基隆市(832例)，臺東縣(787例)，澎湖縣(250例)，金門縣(126例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增123例本土病例死亡個案，為62例男性、61例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、119例具慢性病史、79例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月12日，死亡日期介於5月21日至6月12日。

指揮中心說明，今日新增70例境外移入個案中，44例男性，26例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國(8例)，泰國、德國、越南及西班牙(各1例)，餘58例感染國家調查中。入境日介於今年6月9日至6月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,379,514例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,374,140例排除)，其中3,003,501例確診，分別為13,535例境外移入、2,989,912例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,403例COVID-19死亡病例，其中4,388例本土，個案居住縣市分布為新北市1,375例、臺北市773例、桃園市324例、臺中市318例、高雄市308例、臺南市214例、彰化縣169例、基隆市138例、屏東縣134例、宜蘭縣97例、南投縣82例、雲林縣74例、花蓮縣72例、新竹縣60例、嘉義縣59例、臺東縣56例、苗栗縣51例、嘉義市45例、新竹市27例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

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