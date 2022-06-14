鄭文燦臉書報確診新狀況：喉嚨有點癢癢的

桃園市政府今天上午發布鄭文燦市長確診消息，鄭文燦中午11點過後也在臉書說明，表示昨晚回到家後，感覺喉嚨有些不舒服，隨即在家裡自行快篩，結果呈現陽性。今天一早已經完成視訊看診，經由台北榮總桃園分院醫師診斷確診，目前正依規定進行隔離（7+7）。

鄭文燦表示身體沒有不舒服，「只有喉嚨有點癢癢的」。接下來的公務行程雖然取消，但他還是會以視訊方式進行各項會議，市政工作不會受到影響，「不好意思讓各位擔心，謝謝大家」。 PO文後不到5分鐘立即有上千名支持者，和朋友立委黃世杰等人留言祝褔鄭文燦早日康復。

商品推薦