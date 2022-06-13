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澎湖確診死亡增第5例 93歲老婦呼吸急性衰竭過世

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖縣政府今公布新增212起案例，累計4826例確診，其中包括13例中症、4例重症以及5例死亡，確診死亡個案中，第5人為高齡93歲老婦人，確診後，居家照護，6月8日轉部立澎湖醫院，因呼吸急性衰竭過世。

澎湖縣政府今公布全縣新增212起確診案件，其中26例為學生，含澎科大8例、馬高3例、澎水1例、國中小（含幼兒園、托嬰中心）14例。

縣府表示，澎湖累積確診共4826例，其中含13例中症、4例重症、5例死亡，至12日止，累計140例解除居家照護，總計已有3575人解除居家照護或出院。

縣府指出，新增確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計56人，年紀最小的是8個月男嬰，年紀最長的為86歲男性，2人皆為輕症，居家照護中。

澎湖縣府今新增212起確診案例，以20至29歲年齡層最多，計56人。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣府今新增212起確診案例，以20至29歲年齡層最多，計56人。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府今公布新增212起案例，累計4826例確診，其中包括13例中症、4例重症以及5例死亡。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府今公布新增212起案例，累計4826例確診，其中包括13例中症、4例重症以及5例死亡。圖／澎湖縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 澎湖

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