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本土確診日增數跌至4萬5千 1童哮吼重症病況好轉

中央社／ 台北13日電

本土COVID-19新增個案今天跌到4萬5081例，各縣市都不到1萬例，中重症及死亡數也下降，研判與假日效應有關，但新增1名哮吼重症兒童，所幸病況好轉，可望近日出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，近日每天本土新增5萬至7萬餘例，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午表示，今天新增4萬5081例本土個案，確診個案新增中重症378例（中症262例、重症116例），其中109例死亡；另新增29例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增109例本土病例死亡個案，年齡介於40歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、105例具慢性病史、66例未打滿3劑疫苗，44例從未接種疫苗，60人年齡超過80歲。

針對今天新增最年輕的死亡個案，羅一鈞進一步說明，這是一名40多歲男性，本身有酒精性疾患，曾完整接種過3劑疫苗，但在5月20日確診，送醫不治，5月26日死亡，死因研判為COVID-19合併呼吸衰竭、心血管病變。

今天沒有新增兒童死亡個案，但新增1名哮吼重症2歲男童個案。羅一鈞說明，男童6月2日出現發燒、咳嗽症狀，家屬帶至診所快篩陽性，返家服用對症藥物後，6月3日出現喘鳴聲、咳嗽、呼吸雜音、聲音沙啞。

男童6月4日持續呼吸喘，由家屬帶至急診，因為呼吸窘迫插管，入住加護病房使用呼吸器，使用類固醇、腎上腺素、瑞德西韋等藥物治療，6月11日已移除呼吸器管路，狀況改善，預計近日可出院。

羅一鈞說，國內兒童哮吼重症個案目前共計5例，其中3名已經出院、2名住院中，病況改善，都未用呼吸器。

據統計，國內12歲以下兒童染症重症累計50例，18案例是腦炎、9名肺炎、3名敗血症、5例哮吼、8例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月12日，本土輕症、無症狀個案累計285萬3728例、占99.64%，中症累計6431例、占0.22%，重症累計4011例、占0.14%。

新冠肺炎 COVID-19

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