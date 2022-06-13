快訊

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

獨／血庫只剩1.5天 台大醫院證實史上最嚴重缺血危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

研究證實BA.4/5症狀加劇 醫籲續打第4劑：流感化沒那麼快

聯合新聞網／ 綜合報導
新型變異株BA.4、BA.5崛起，醫師呼籲普遍開打第四劑。打疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片
新型變異株BA.4、BA.5崛起，醫師呼籲普遍開打第四劑。打疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片

新冠病毒不斷變異，近來歐美地區相繼出現Omicron新型變異株BA.4與BA.5，該變異株具有較強的傳染力與致病力，未來極有可能取代BA.1、BA.2成為主流病毒株，台北市立聯合醫院一般內科主治醫師姜冠宇稱這是一次病毒的「完美進化」，呼籲不可輕忽新一波新型病毒帶來的威脅。

面對當前Omicron變異株BA.4與BA.5在歐美地區的流行，醫師姜冠宇昨（12）日在臉書發文警告，近期的國際研究均表明BA.4、BA.5的致病性更強，且疫苗的防護力相對較弱，因此他提醒民眾，在BA.4、BA.5進到台灣前，應對新病毒有進一步的認識。

姜冠宇表示，根據日本研究顯示，BA.4、BA.5可以逃避 BA.1、BA.2 感染產生的中和抗體，不僅在人類支氣管、肺泡細胞中的傳播比 BA.2 更強，在倉鼠實驗中也證實，BA.4、BA.5比 BA.2 更具致病性，會造成倉鼠體重明顯下降、血氧降低、呼氣曲線比BA.2更差。該研究也指出，透過肺泡切片可以看見支氣管細胞、第二型肺泡細胞有更嚴重的發炎情形。

姜冠宇接著提及，另一篇美國哥倫比亞大學團隊的研究發現，由於病毒的變異，免疫逃逸不斷在增強，與原始株相比，BA.2.12.1和BA.4/5的效價分別降為1/8.1和1/19.2，再換算對比BA.2的效價，BA.2.12.1 和BA.4/5則降為1/1.8、1/4.2。該團隊警告，對於mab單株抗體治療，很多都對BA.2.12.1和BA.4/ 5無效，目前對BA.4/5有效又有美國有授權的單株抗體只有LY-COV1404和bebtelovimab，這些免疫逃避的情況，很可能是棘蛋白中的F486V突變所致。

姜冠宇補充，根據美國CDC收集的數據，截至 6 月 4 日止，BA.5占美國病例的7.6%，BA.4 佔5.4%，BA.2.12.1 仍然是美國的主要變體，估計佔病例的 62.2%，但是以目前的監測，BA.4/BA.5將準備取代BA.2.12.1。實際上，BA.4 和 BA.5 在4 月中下旬就被首次發現，並在南非引起規模感染，於 5 月中下旬達到頂峰，可見病毒並沒有弱化，距離疫情流感化還有一段距離。

最後姜冠宇點出最令他擔憂的是新病毒強大的致病力，「其實突破性感染、重複感染、無敵星星失效都不是新聞，對我而言比較大的震撼還是有觀察到致病力提升」，因此他認為，為了控制社區疫情，或許要準備普遍開打第四劑了，才能保障老人、小孩的安全，並減少後遺症長新冠的負擔。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron Omicron變異株 長新冠

延伸閱讀

國內長新冠僅破百例？醫秀現況打臉「光我門診就幾十個了」

整理包／「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂　　　　　　　　　

醫喊：新冠肺炎不是感冒！染疫害胸前長整片皰疹慘照曝

入境放寬3+4「類鬆綁」藏玄機 他怒批圖利1行業：8晚住好住滿

相關新聞

本土疫情續燒 總統府新增6確診

本土疫情持續延燒，總統府發言人張惇涵今天表示，自6月11日至今天，總統府新增6名確診案例，包括1名總統府志工、4名總統警...

桃園今+3971 鄭文燦：確診數6月下旬降回每日1000人

桃園今天新增3971例本土個案，較昨天下降10.84％。市長鄭文燦表示，疫情趨緩，推估確診人數將在6月下旬降回每日100...

屏東縣今增1924確診 15日起入校為學童注射第二劑 拚暑假前施打完

屏東縣今新增1924例本土確診個案，縣府表示，因應暑假到來，縣府訂15日下午起到17日到國小校園，為6到11歲學童施打第...

澎湖確診死亡增第5例 93歲老婦呼吸急性衰竭過世

澎湖縣政府今公布新增212起案例，累計4826例確診，其中包括13例中症、4例重症以及5例死亡，確診死亡個案中，第5人為...

花蓮增674例 衛生局：5鄉鎮平均確診增加率高

花蓮今天新增674例確診，累計4萬7718人染疫，衛生局表示，縣內疫情已過高峰期，不過以鄉鎮確診狀況來看，仍有5個鄉鎮的...

澎湖恢復實體上課首日 新增212例確診創單日新高

澎湖縣今新增212起確診案件，其中26例為學生，含澎科大8例、馬高3例、澎水1例、國中小（含幼兒園、托嬰中心）14例，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。