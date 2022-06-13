研究證實BA.4/5症狀加劇 醫籲續打第4劑：流感化沒那麼快

新冠病毒不斷變異，近來歐美地區相繼出現Omicron新型變異株BA.4與BA.5，該變異株具有較強的傳染力與致病力，未來極有可能取代BA.1、BA.2成為主流病毒株，台北市立聯合醫院一般內科主治醫師姜冠宇稱這是一次病毒的「完美進化」，呼籲不可輕忽新一波新型病毒帶來的威脅。

面對當前Omicron變異株BA.4與BA.5在歐美地區的流行，醫師姜冠宇昨（12）日在臉書發文警告，近期的國際研究均表明BA.4、BA.5的致病性更強，且疫苗的防護力相對較弱，因此他提醒民眾，在BA.4、BA.5進到台灣前，應對新病毒有進一步的認識。

姜冠宇表示，根據日本研究顯示，BA.4、BA.5可以逃避 BA.1、BA.2 感染產生的中和抗體，不僅在人類支氣管、肺泡細胞中的傳播比 BA.2 更強，在倉鼠實驗中也證實，BA.4、BA.5比 BA.2 更具致病性，會造成倉鼠體重明顯下降、血氧降低、呼氣曲線比BA.2更差。該研究也指出，透過肺泡切片可以看見支氣管細胞、第二型肺泡細胞有更嚴重的發炎情形。

姜冠宇接著提及，另一篇美國哥倫比亞大學團隊的研究發現，由於病毒的變異，免疫逃逸不斷在增強，與原始株相比，BA.2.12.1和BA.4/5的效價分別降為1/8.1和1/19.2，再換算對比BA.2的效價，BA.2.12.1 和BA.4/5則降為1/1.8、1/4.2。該團隊警告，對於mab單株抗體治療，很多都對BA.2.12.1和BA.4/ 5無效，目前對BA.4/5有效又有美國有授權的單株抗體只有LY-COV1404和bebtelovimab，這些免疫逃避的情況，很可能是棘蛋白中的F486V突變所致。

姜冠宇補充，根據美國CDC收集的數據，截至 6 月 4 日止，BA.5占美國病例的7.6%，BA.4 佔5.4%，BA.2.12.1 仍然是美國的主要變體，估計佔病例的 62.2%，但是以目前的監測，BA.4/BA.5將準備取代BA.2.12.1。實際上，BA.4 和 BA.5 在4 月中下旬就被首次發現，並在南非引起規模感染，於 5 月中下旬達到頂峰，可見病毒並沒有弱化，距離疫情流感化還有一段距離。

最後姜冠宇點出最令他擔憂的是新病毒強大的致病力，「其實突破性感染、重複感染、無敵星星失效都不是新聞，對我而言比較大的震撼還是有觀察到致病力提升」，因此他認為，為了控制社區疫情，或許要準備普遍開打第四劑了，才能保障老人、小孩的安全，並減少後遺症長新冠的負擔。

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