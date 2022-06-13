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陳時中確診3劑疫苗品牌曝光 醫學研究指「最弱組合」

聯合新聞網／ 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診。報系資料照／記者張睿廷攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診。報系資料照／記者張睿廷攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診新冠肺炎，陳時中接種的疫苗廠牌也引起好奇。去年3月，陳時中帶頭施打AZ疫苗，第二劑同為AZ，第三劑（追加劑）則選擇國產高端疫苗，但根據林口長庚醫院3月時公布的追加劑接種研究成果報告，發現陳時中施打的疫苗組合可謂「最弱組合」。

陳時中現年68歲，自曝過去曾裝心臟支架，屬於抗病毒藥物Paxlovid高風險族群；今年3月他宣布加入戒菸行列，但菸齡50年的陳時中戒菸失敗，但他仍「自認成功」。

台大兒童醫院院長黃立民表示，陳時中最主要會列入高風險族群在於「抽菸」因素，即使最近有戒菸行為但時間不長，肺部功能尚未恢復，仍有相當重症危險，尤其是在確診第5天，需觀察是否出現重症前驅症狀。

陳時中早已打滿3劑新冠疫苗，第一劑於去（2021）年3月22日施打AZ，第二劑同為AZ，今年2月則為了鼓勵民眾接種第三劑，陳時中選擇國產高端疫苗作混打。

事實上，林口長庚醫院今年3月發表「新冠疫苗追加劑接種研究成果」，研究結果顯示，前兩劑施打「AZ+AZ」後，施打第三劑（追加劑）所產生的中和抗體能力，以莫德納全劑量47.7倍最多，莫德納半劑量39.8倍、輝瑞（BNT）32.2倍居次，高端12.7倍最低；陳時中施打疫苗組合「AZ+AZ+高端」即為疫苗混打最弱組合。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 AZ疫苗 高端疫苗

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