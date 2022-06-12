苗栗縣今天+1136 今年累積確診破5萬人
苗栗縣今天新增新冠肺炎本土確診1136例，今年累積破5萬人，人口占比確診率達9.49%，縣長徐耀昌呼籲疫情仍延燒，單日確診人數仍在高原期，防疫不能鬆懈。
苗栗縣今天新增1136例，其中，頭份市還是最多，有228人確診，苗栗市206人居次，第三是竹南鎮171人，縣府衛生局統計今年累積至今天上午8點，確診案例5萬0805人，確診占9.49%。
此外，目前居隔人數9143人，平均每名確診者居家隔離人數2.05人，此外，家用快篩實名制明天起取消單雙號分流限制，可持健保卡、居留證至藥局、衛生所購買，每輪每人可購買1份5劑，可代購。
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