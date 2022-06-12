台中市今新增7734例 「長新冠」患者可到15醫院就醫

台中市今新增本土確診案例7734例，仍居全台確診人數最高。副市長黃國榮指出，因應確診者康復後可能出現後遺症，台中市目前有15家醫院開設染疫康復者整合門診，若確診者解隔離後六個月內有出現「長新冠」症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件就醫，照護身心狀況。

黃國榮說，近期有些確診者康復後一段時間仍然不舒服，也就是所謂的長新冠，對此，台中市有15家醫院提供「染疫康復者整合門診」服務，讓市民方便就醫。就目前的公衛文獻來看，長新冠患者不會傳染給其他人，請民眾放心。

對於Flowflex (富樂)快篩試劑有瑕疵，市府第一時間發現後緊急處理，明日起到6月底，全市衛生所都提供退換服務。

衛生局長曾梓展說，為照護COVID-19染疫康復者身心症狀，健保署啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，中市有台中榮總等15家醫院參與，提供「染疫康復者整合門診」服務。

他說，此計畫主要針對確診者於解除隔離日起6個月內，如有COVID-19所致相關症狀，如疲倦、喘、關節痛、胸痛等，可持健保卡、解除隔離證明文件前往醫院就醫，經主責醫師判斷有COVID-19急性感染後徵候群且有整合醫療需求者，將安排整合醫療團隊會診看診。病人當次於整合門診進行醫療服務後，僅需繳交一次掛號費及一次部分負擔。

曾梓展說，希望藉由周全性及跨科別的醫療照顧服務，並結合社會資源轉介及長照轉銜服務，讓COVID-19染疫康復者，儘早回歸日常生活品質。

另外，統計至昨日止，台中市兒童疫苗施打覆蓋率已達到77.3%。針對長照中心的長者主動快篩，明起執行第二輪，守護長者健康。 因應確診者康復後可能出現後遺症，台中市目前有15家醫院開設染疫康復者整合門診，若確診者解隔離後六個月內有出現「長新冠」症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件就醫，照護身心狀況。圖／台中市政府提供 因應確診者康復後可能出現後遺症，台中市目前有15家醫院開設染疫康復者整合門診，若確診者解隔離後六個月內有出現「長新冠」症狀，可攜帶健保卡及解隔離證明文件就醫，照護身心狀況。圖／台中市政府提供

商品推薦