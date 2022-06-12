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南投中重症每3人就有1人亡 衛生局急籲把握黃金投藥期

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投本土個案今累計突破3萬6千人，染疫後中重症有186人，其中有59人不幸身亡。圖為示意圖，非染疫當事人及處置醫院。圖／聯合報系資料照片
南投本土個案今累計突破3萬6千人，染疫後中重症有186人，其中有59人不幸身亡。圖為示意圖，非染疫當事人及處置醫院。圖／聯合報系資料照片

南投本土個案今新增1300例，1周內暴增上萬人，累積確診突破3萬6千人，衛生局進一步統計，中重症患者致死率超過3成，逾8成為高齡者，為此呼籲民眾，若確診務必把握5天黃金投藥期，別輕忽，嚴防轉成中重症，以降低死亡率。

南投縣衛生局指出，中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1300例，經統計全縣累計確診人數至今已有36298例，居家隔離人數2408例，今日已解除隔離1727例，居家照護人數10083例，無死亡個案。

而今天雖無死亡個案，但衛生局統計，在這波疫情中，因確診病情嚴重，達中重症程度有186人，由專責醫院收治後有59人身亡，等於每3個中重症就有1人死亡，染疫後中重症致死率達3成，因此絕對不要輕忽確診，得嚴防轉成中重症。

衛生局更進一步分析，縣內186位中重症確診者，男生有112人，女生74人，男女染疫比約6：4，其中年齡65歲以上占了8成，足見中重症確診以老人居多，高齡族群染疫風險高，沒施打或未打滿3劑疫苗者又約占6成5。

對此，衛生局呼籲民眾，預防確診變成中重症，把握用藥期很重要，因此若發現確診務必把握5天黃金投藥期，經醫師評估需給「抗病毒藥物」，嚴防轉成中重症，才能有效避免憾事發生，也才能降低死亡率。

衛生局長陳南松也說，民眾可透過視訊診療，請醫生確認並開立藥物，趕快治療，而南投縣目前配置口服抗病毒藥物充足，104家醫事機構都有儲備，截至昨日已開立處方共5410 人，其中Paxlvoid處方為4500人、Molnupiravir處方為910 人。

針對仁愛及信義等偏遠地區的「抗病毒藥物」派發，衛生局則表示，除透過由當地衛生所配置口服抗病毒藥物，同時調派巡迴療療車，將藥物配置到最底層的衛生室，只要醫生認為有必要，隨時可調度因應。

新冠肺炎 COVID-19 南投

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