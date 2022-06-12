陳時中確診 「五月天」其餘防疫人員快篩陰性

指揮中心日前便宣布今天不開防疫記者會，沒想到上午卻傳來指揮官陳時中確診的消息，所幸疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞及王必勝，已完成快篩，結果均為陰性。

指揮中心發布新聞稿表示，陳時中上午自覺有相關症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，已透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，目前身體狀況良好。

指揮中心指出，陳指揮官居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮官相關業務將由陳副指揮官宗彥暫代，陳指揮官亦會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。

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