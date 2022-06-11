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中重症+446！國內MIS-C暴增5例 最小2歲女童耳痛大腿痛

聯合報／ 記者許政榆沈能元陳雨鑫王昭儀／台北即時報導
羅一鈞表示，死亡個案年紀最輕30多歲男性，有慢性腎病，施打2劑疫苗，死因爲急性心肌梗塞、心律不整、肺炎。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，死亡個案年紀最輕30多歲男性，有慢性腎病，施打2劑疫苗，死因爲急性心肌梗塞、心律不整、肺炎。圖／指揮中心提供

國內今新增中重症案例446例，包括261例中症，185例重症，死亡個案新增211例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案年紀最輕30多歲男性，有慢性腎病，施打2劑疫苗，死因爲急性心肌梗塞、心律不整、肺炎。

羅一鈞表示，今天新增211例死亡個案，年齡介於30至90多歲，有198人有慢性病史，141人沒打滿三劑，94人沒接種任何一劑疫苗，超過80歲的有105位長者。

最年輕死亡個案為30多歲男性，曾接種兩劑疫苗，有慢性腎病、糖尿病，6月4日出現急性心肌梗塞，緊急送醫驗出新冠確診，病程急促，當天過世，死因急性心肌梗塞、心律不整、肺炎。

另新增5例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，分別4女1男，年齡介於2-10歲。羅一鈞提醒，雖然公布5人，但確診日都是1個月前，約4月底到5月中旬確診，當時都是輕症，距離確診後約3至4周左右出現新症狀。

羅一鈞表示，最早的個案為8歲男童，4月20日確診，5月19日出現MIS-C症狀，包括持續發燒、胸痛、腹痛、活力及食慾下降口腔黏膜乾燥、結膜發紅、扁桃腺紅腫、頸部淋巴結腫大等，較特殊有合併急性闌尾炎，不需開刀經藥物改善，經治療已於5月31日康復出院。

羅一鈞表示，最年輕為2歲女童，5月13日PCR採檢陽性，6月3日MIS-C發病，症狀有發燒、頭痛、耳痛、腹瀉、嘔吐、腹痛、大腿疼痛、結膜發紅、草莓舌、嘴唇乾裂發紅、喉嚨發紅等。目前國內兒童重症49例，MIS-C佔8個。

國內今新增中重症案例446例，包括261例中症，185例重症，死亡個案新增211例。圖／指揮中心提供
國內今新增中重症案例446例，包括261例中症，185例重症，死亡個案新增211例。圖／指揮中心提供
今天確診病例。圖／指揮中心提供
今天確診病例。圖／指揮中心提供
國內今新增中重症案例446例，包括261例中症，185例重症，死亡個案新增211例。圖／指揮中心提供
國內今新增中重症案例446例，包括261例中症，185例重症，死亡個案新增211例。圖／指揮中心提供
多系統發炎症候群（MIS-C）。圖／指揮中心提供
多系統發炎症候群（MIS-C）。圖／指揮中心提供
國內今新增中重症案例446例，包括261例中症，185例重症，死亡個案新增211例。圖／指揮中心提供
國內今新增中重症案例446例，包括261例中症，185例重症，死亡個案新增211例。圖／指揮中心提供
多系統發炎症候群（MIS-C）。圖／指揮中心提供
多系統發炎症候群（MIS-C）。圖／指揮中心提供
專家建議。圖／指揮中心提供
專家建議。圖／指揮中心提供
國內今新增中重症案例446例，包括261例中症，185例重症，死亡個案新增211例。圖／指揮中心提供
國內今新增中重症案例446例，包括261例中症，185例重症，死亡個案新增211例。圖／指揮中心提供
多系統發炎症候群（MIS-C）。圖／指揮中心提供
多系統發炎症候群（MIS-C）。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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