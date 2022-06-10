花蓮大型機構確診住民用藥比例高 群聚感染獲控制
花蓮縣政府今天公布大型養護機構COVID-19染疫比率，其中台北榮民總醫院鳳林分院、玉里分院住民逾70%為最高，平均用藥比例超過8成，群聚感染狀況獲控制。
花蓮縣政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，新增1063例確診個案，累積4萬5306人染疫。
朱家祥說明縣內6間大型養護機構住民染疫狀況，截至8日，以台北榮民總醫院鳳林分院約74%最高，接續是台北榮民總醫院玉里分院70%、國軍花蓮總醫院65%、東區老人之家64%、衛福部玉里醫院52%及門諾醫院壽豐分院40%。
朱家祥指出，進一步調查感染源，都是照護人員在社區感染後帶進機構內，造成院內群聚感染，經醫護人員積極抗疫，確診個案用藥比例超過8成，各大養護機構群聚感染已有效控制。
有關外縣市發生傳出兒童多系統發炎症候群（MIS-C），朱家祥指出，若孩子確診後6週內持續發燒且出現包括腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈等任一症狀，務必立即就醫評估。
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