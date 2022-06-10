防MIS-C 屏縣府呼籲孩童9大症狀立即送醫

全台傳出兒童多發性系統發炎症候群（MIS-C）案例，屏東縣政府呼籲，若發現孩童出現體溫持續大於攝氏41度、意識模糊等9大症狀，應立刻送醫。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，新增2989例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，其中有2656人快篩陽判確診，占確診量的88.9%；截至10日，居家隔離現管人數3887人，今日解隔2268人。

縣府呼籲，確診兒童常見的症狀有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞與喉嚨不適，但家長一旦觀察到孩童體溫大於41度、出現呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋跡象或進食困難等9項任何一項症狀，代表狀況非常危急，應立即叫救護車送院評估與治療。

衛生局提醒，家中小孩染疫居家照護原則為每4小時定時量體溫，並注意孩子心跳與呼吸的速度；沒有發燒時，水量應充足，且要營養均衡與按時服藥；如果孩子發燒了，需適時適量的給予退燒藥，並少量多次補充水份。

縣府表示，屏東兒童專屬綠色通道（防疫急門診），有國軍高雄總醫院屏東分院（17歲以下）每週六上午9時至10時；高雄榮民總醫院屏東分院（6歲以下）每週五上午9時至10時30分；東港安泰醫院（8歲以下）每週一至週五中午12時至下午2時、下午5時至晚上9時，假日則為下午1時30分至4時30分、下午5時30分至8時30分、屏東基督教醫院（18歲以下）則是每週一至週五上午9時至12時、下午5時至晚上9時。

此外，兒童若經急診醫師看診後，可提供兒科專科醫師會診有寶建醫院、安泰醫院、輔英醫院、恆春基督教醫院；另屏東基督教醫院可執行24小時兒科急診，家長可多利用。

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