Omicron變異株BA.5英國崛起 台大醫坦言是警訊

英國傳出Omicron亞變種BA.5以10倍速度傳播，台大兒童醫院院長黃立民今天坦言，確實是一大警訊，目前莫德納、輝瑞BNT都在研發次世代疫苗，年底可能人人都需要打，不可輕忽。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，仍處高原期，如今英國又傳出Omicron新型亞變種BA.5疫情，引發醫界關注。

醫師黃軒今天在臉書發文表示，美國、英國發現Omicron BA.4和BA.5疫情已超越原本的BA.1和BA.2，成為主要流行的病毒株，尤其Omicron BA.5病例更以10倍速度在英國增長。

台大兒童醫院院長、李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會理事長黃立民今天上午在「神秘鼻腔透視巡迴展」衛教記者會前接受媒體聯訪時表示，最近的確觀察到英國和美國開始流行起不同亞型的Omicron變異株，至於亞洲地區可能流行哪一株還未知，但這確實是疫情的另一大警訊。

黃立民指出，隨冠狀病毒持續變異，傳播力變強是必然趨勢，但嚴重程度是否減弱卻是未知數；然而，目前全球與病毒共存的趨勢已成形，台灣勢必將走向邊境開放的路，雖說國內疫情在1、2個月內反撲風險不大，但全球專家仍然擔心在解封後，其他的呼吸道病毒可能捲土重來，凸顯接種疫苗重要性。

在COVID-19疫苗方面，他表示，目前莫德納、輝瑞BNT都在研發次世代疫苗，對Omicron BA.1保護力可望增強8倍，補足原有武漢株疫苗的不足，但未來流行的如果是Omicron BA.4或BA.5，保護力可能只會提升3倍至4倍，預估年底就有新疫苗可打，而且人人都需要打。

國內染疫率已超過11%，染疫後的「無敵星星」究竟能維持多久。黃立民說，所謂無敵星星效果能超過3個月已算長，而且對抗新的變異株效果不佳。

另外，最近有不少家庭幾乎全家人都染疫，但唯獨1人沒感染，被外界譽為「天選之人」，黃立民指出，染疫風險高低可能和基因有很大的關係，有些人就是特別不容易感染，也有人特別容易感染，但詳細機轉相當複雜，仍待釐清。

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