百歲母確診離世 王光祿難過「來不及慶生」

台東縣昨日1名百歲人瑞確診過世，證實是去年總統蔡英文特赦的布農族獵人王光祿母親。王光祿今天難過地說，家族原準備今天幫母親過百歲生日，「沒想到來不及慶生」。

台東縣政府昨日公布2例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診死亡個案，第1案為93歲男性，已接種3劑疫苗、有服用抗病毒藥物，有肺部及慢性疾病史；第2案100歲女性，無接種疫苗、有服用抗病毒藥物、疾病史確認中。

王光祿今天上午接受中央社記者電話訪問，難過地說「一切都太突然了，原本今天要幫媽媽過百歲生日，沒想到來不及慶生」。

王光祿說，因為媽媽年紀大了，沒有讓她施打疫苗，沒想到確診、在家隔離，6日凌晨媽媽出現呼吸困難，立刻撥打119叫救護車送到台東馬偕醫院急診，他開車陪同，清晨4時回到家，才剛停好車就接到醫院通知媽媽過世，前幾天家人和族人還在討論如何舉辦媽媽的百歲生日。

2013年7月間，因母親想吃山產，王光祿在河床上撿拾一把獵槍，於同年8月間，持這把獵槍上山狩獵，獵打長鬃山羊和山羌各1隻。獵槍部分遭判刑3年2個月，獵捕保育類動物部分判7個月，合併判3年6個月有期徒刑。

王光祿案引起社會關注，原民團體和律師於2015年展開伸援，時任最高檢察署檢察總長顏大和針對王光祿案提起非常上訴，台東地檢署暫緩王光祿入監。

2017年9月28日最高法院就王光祿案聲請釋憲，2021年5月7日，大法官宣示解釋，僅有部分違憲，王光祿案最高法院續審，同年5月20日蔡總統行使總統赦免權予以特赦。

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