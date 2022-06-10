醫喊：新冠肺炎不是感冒！染疫害胸前長整片皰疹慘照曝
新冠肺炎持續肆虐，每日本土確診人數均數萬人，小兒科醫師黎博彥分享一名因新冠肺炎引發帶狀皰疹的案例，他直呼「不是每個人都是幸運的」，並呼籲「新冠真的不是個單純的簡單感冒！如果還沒施打加強劑，快去施打吧！」
黎博彥在臉書粉專「黎博彥診所」分享一名因新冠肺炎引發帶狀皰疹的案例，從照片中可見該名患者整片胸前都是發紅發腫的皰疹，他說，「這是最近看到的帶狀皰疹，看起來就是很痛，帶狀皰疹也許不至於致命，但它確實會帶給患者極大的困擾和痛苦」。
黎博彥表示，「不是每個人都是幸運的，沒碰過真的無法理解那種切身之痛，新冠真的不只是單純的一個感冒而已！對某些人的確只是個不舒服，甚至無明顯症狀，但對特定的族群卻是有致命的殺傷力」。
黎博彥表示，「前幾天還是有看到一位原本以為快好了，但第14天後竟然又有微燒和快篩本來是陰性但又轉陽性的患者，還好進一步檢查後是沒有肺炎現象」。
黎博彥也再次呼籲，確診者應好好隔離，若需要外出應快篩陰性再進行，另外若尚未接種加強劑疫苗，應盡快施打，高濃度的抗體對於防疫確實會很有幫助。
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