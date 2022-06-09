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台東視訊診療門診部分調整 全縣累計確診逾2萬名

中央社／ 台東縣9日電

台東縣政府衛生局今天宣布視訊診療門診有部分調整，台東馬偕醫院掛號時間為上午；另外，台東縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診累計有20542名。

衛生局長黃明恩今天下午舉行台東疫情線上記者會。

他表示，縣內COVID-19視訊診療門診有部分調整，馬偕醫院週一至週五掛號時間為上午8時至12時，每天名額30名；而假日急診提供24小時快篩陽性現場判讀；另各地區衛生所針對快篩陽性民眾可提供假日遠距視訊判讀時間也有調整，但掛號時間皆仍為上午9時至11時，下午1時到3時。

離島地區則未變動，上午9時至晚上9時，另提供民眾假日服務，若有就醫需要，也可透過視訊看診或請親友代領藥，相關訊息請隨時注意台東衛生局粉絲專頁。

黃明恩表示，台東縣今日新增792名確診者，目前台東縣累計確診個案20542人、居隔者2071人；台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至8日下午4時為止，住院收治人數為73名、加強版集中檢疫所為46名、居家照護現管人數有3811名，醫療量能尚足因應。

新冠肺炎 COVID-19 台東

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