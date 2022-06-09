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斯洛伐克訪團2確診 陳時中：接觸者有症狀就快篩

中央社／ 台北9日電
斯洛伐克訪團中2名訪賓確診。報系資料照／記者杜建重攝影
斯洛伐克訪團中2名訪賓確診。報系資料照／記者杜建重攝影

斯洛伐克訪團有2人確診。指揮官陳時中今天表示，2人均由醫療機構照顧，僅要求確診者同住者須隔離，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等接觸者應戴好口罩，若有症狀就快篩。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，外交部今天表示，5日抵台的斯洛伐克訪團昨晚再進行PCR採檢，有2人呈現陽性，由於該訪團近日曾拜會晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等多名政要，引發關注。

外交部說明，斯洛伐克訪團團員5日抵台後於5日、7日都曾做PCR檢驗，結果為陰性，昨晚再次採檢有2人呈現陽性。根據外交部說法，斯洛伐克訪團以外交泡泡方式接待，團員都完成3劑COVID-19疫苗施打，並在上機前48小時內獲得PCR檢驗陰性證明。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在疫情記者會上表示，目前確診2人均在醫療機構，會盡最大努力提供最好的醫療服務。

至於曾與2人接觸的蔡總統、蘇貞昌是否須隔離，陳時中說，目前僅有確診者的同住親友須隔離，其餘接觸者只要戴好口罩即可，有症狀就快篩。

新冠肺炎 COVID-19

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