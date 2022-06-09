國內長新冠僅破百例？醫秀現況打臉「光我門診就幾十個了」

今年確診COVID-19本土個案合計251萬2968人，陸續有染疫康復者分享出現喘不過氣、容易疲倦等疑似「新冠長期症狀」（long COVID），指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，Omicron肺纖維化後遺症相對少，長新冠門診收案者大約只有破百例，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰質疑說法，「光我門診就有10幾個了，全國會只有破百例嗎？」。

蘇一峰在臉書表示，「長新冠的比例沒有那麼低啦！長新冠不用通報也沒有診斷碼，是要如何統計全國的數量呢？光我的門診就有幾十個了，全國會只有破百例嗎？長新冠全世界平均發生率是43%，結果台灣只有萬分之一？」，他也調侃說，「台灣奇蹟！長新冠只有萬分之一！台灣奇蹟拿去投稿頂尖期刊好了」。

羅一鈞表示，長新冠門診主力照顧科別是呼吸相關科別，如胸腔科、復建科，復健科對呼吸治療有專長，很多染疫者併發肺炎或呼吸窘迫呼吸衰竭，尤其先前Alpha、Delta變異株容易出現肺纖維化。不過Omicron這波較少肺纖維化患者，長新冠門診收案少，僅超過百例而已，以上百萬個案來說比例低。

他表示，確診後六個月觀察期，個案有醫療需求可到門診追蹤，出現呼吸道喘，可以透過X光檢查是否有肺纖維化情形，或進行肺功能檢查，開立支氣管擴張或減輕肺纖維化藥物。

新冠肺炎綜合症候群又被稱作長新冠（長期新冠），WHO 將其根據「3、2、1」原則定義，感染後三個月內發生，症狀持續超過兩個月，無法用其他診斷排除，症狀持續恐長達一年，其中常見症狀為全身倦怠、呼吸易喘、肌肉痠痛、胸悶、胸痛。

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