聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北確診7日平均數「緩下坡」 3處社篩站6月11日退場
新北今日新增1萬1443例，新北市長侯友宜今表示，從確診7日平均數來看，從5月21日後呈現緩下坡，這波疫情狀況仍在穩定當中。另外，因快篩陽視同確診已占確診數81%，社區篩檢站要做適度調整，包括汐止社區、三重小巨蛋及林口恩樺將於6月11日退場。
侯友宜今日在疫情記者會上說，新北今日新增1萬1443例，居家照護執行中6萬6055人，居家隔離列管數1萬9171人。今日確診數比前兩天略高，且居隔人數曲線圖微幅上升，應是受假日效應影響，因從7日平均數來看，從5月21日開始緩下坡，這波疫情狀況仍在穩定當中。
侯友宜表示，目前確診數中，快篩陽視同確診判定已占81%，若能在5月1日就實施，想必能更便民且釋出更多醫護去照顧中重症。另外，社區篩檢站也要做適度調整，包括板橋江翠站調整服務時間，汐止社區、三重小巨蛋及林口恩樺將於6月11日退場。
疫情快報
▪【疫情專題】6月9日新增本土72,921例、境外移入46例 確診死亡211例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言