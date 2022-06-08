新北確診7日平均數「緩下坡」 3處社篩站6月11日退場

新北今日新增1萬1443例，新北市長侯友宜今表示，從確診7日平均數來看，從5月21日後呈現緩下坡，這波疫情狀況仍在穩定當中。另外，因快篩陽視同確診已占確診數81%，社區篩檢站要做適度調整，包括汐止社區、三重小巨蛋及林口恩樺將於6月11日退場。

侯友宜今日在疫情記者會上說，新北今日新增1萬1443例，居家照護執行中6萬6055人，居家隔離列管數1萬9171人。今日確診數比前兩天略高，且居隔人數曲線圖微幅上升，應是受假日效應影響，因從7日平均數來看，從5月21日開始緩下坡，這波疫情狀況仍在穩定當中。

侯友宜表示，目前確診數中，快篩陽視同確診判定已占81%，若能在5月1日就實施，想必能更便民且釋出更多醫護去照顧中重症。另外，社區篩檢站也要做適度調整，包括板橋江翠站調整服務時間，汐止社區、三重小巨蛋及林口恩樺將於6月11日退場。 侯友宜說，因快篩陽視同確診已占確診數81%，社區篩檢站要做適度調整。圖／新北衛生局提供 目前確診數中，快篩陽視同確診判定已占81%。圖／新北衛生局提供 侯友宜表示，從確診7日平均數來看，從5月21日後呈現緩下坡，這波疫情狀況仍在穩定當中。記者劉懿萱／攝影 侯友宜指出，新北今日新增1萬1443例，居家照護執行中6萬6055人，居家隔離列管數1萬9171人。圖／新北衛生局提供

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