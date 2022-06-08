南投累計破3萬例 各院所增開病床 但照護人力嚴重不足

南投縣今日公布確診人數1705例，累計確診人數突破3萬，衛生局長陳南松表示，中部染疫進入高峰期，醫護人力吃緊，病床壓力漸增，新冠肺炎重症轉院台中等地，已愈來愈困難；因應病患需求，要求部立南投醫院、竹山秀傳、中榮埔里分院等醫療機構增加病床，但照護人力仍顯不足。

南投衛生局指出，南投縣新冠肺炎各式專責病床有200多床，隨著確診人數增加，中重度病患需要住院，只能展開「區域聯防」，病患有轉院需求者，先就近轉診到鄰近醫院，如病床滿載，或是急性重症病患，才考慮轉送外縣市醫學中心。

然而面對確診升溫，竹山秀傳除一般病房滿床外，covid-19專責病房計畫加開床位，從26床增加到32床，南投醫院專責病床上周從48床增至70床，其中加護病床從1床增至5床；台中榮總埔里分院從16床增至26床；最近，除南投醫院將疑似腦炎的確診兒童送往台中外，草屯佑民8床滿床，協調轉床到南投醫院；竹山秀傳醫院滿床也轉床到埔里基督教醫院。

陳南松說，值得注意的是，隨著Omicron病毒擴散，新冠肺炎中重症專責病床壓力驟增，甚至連醫護人員都紛傳確診，人力調度緊繃；近來出現醫院急診病人住院，等不到病床，即使目前全縣仍有65個床位，但照護人力嚴重不足，衛生局協調各家醫院調度可用人力，增加床位，想辦法先照顧好病患。

確診中重症病患找不到病床，更是令人苦惱，即使後找到床位，另一個住院的煩惱在後面，因為過去專責病房照護輔佐人員，每人每班發給5000元津貼，但醫院反映，專責病床招聘照顧服務員，因染疫風險，一天7500元的行情，已經請不到人，照服員奇缺，機構老人住院，找看護更是麻煩，照護大鬧人力荒。 中部染疫進入高峰期，南投縣醫療院所病床展開區域聯防，但醫護人力吃緊，病床壓力漸增。本報資料照片

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