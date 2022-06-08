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疫情何時降至千例以下？ 陳時中：不敢斷言

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙王昭儀許政榆／台北即時報導
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

新冠肺炎疫情持續延燒，不過台大公衛教授陳秀熙表示，台灣已從高峰期逐漸往下降，估計6月中下旬時，中重症及死亡比例會明顯下降；而當確診數降至3萬時，可開始轉為流感化監測並為解封做準備。指揮中心指揮官陳時中對此表示，若降至單日3萬例，疫情規模確實已經相對小，是在可控範圍內，不管醫療量能或各方面整備可以做得較好。但疫情多變，還要參考別國經驗和密切觀察。

今天8萬195例本土個案，其中台中市1萬1587例躍升至首位，超越新北市1萬1443例和高雄市1萬1048例。陳時中表示，今天台中單日確診位居一位，因其確診率目前不到10%，每天個案數應該還會往上，若確診率超過10%，降低機率可能性高，「但這是相對可能」。

對於疫情走向，陳時中表示，「我也不敢直接斷言是否降低到千例以下」，南韓、紐西蘭、日本、新加坡都沒有，只有香港當時上升得快又猛，下降也最快且降到很低。台灣要到千例以下還要一些時間，不過下周往下降是可預期的。

針對有確診者康復後提到常常喘不過氣，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，長新冠門診主力照顧科別是呼吸相關科別，如胸腔科、復建科，復健科對呼吸治療有專長，很多染疫者併發肺炎或呼吸窘迫呼吸衰竭，尤其先前Alpha、Delta變異株容易出現肺纖維化。不過Omicron這波較少肺纖維化患者，長新冠門診收案少，僅超過百例而已，以上百萬個案來說比例低。

他表示，確診後六個月觀察期，個案有醫療需求可到門診追蹤，出現呼吸道喘，可以透過X光檢查是否有肺纖維化情形，或進行肺功能檢查，開立支氣管擴張或減輕肺纖維化藥物。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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