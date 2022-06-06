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全國感染率約10% 疫情7天平均走向明顯下降

中央社／ 台北6日電

指揮中心統計，全國COVID-19本土病例累積感染百分比約10%，疫情7天移動平均走向明顯下降，台北區及北區降溫坡度最大，中南部持續升溫，未來疫情發展仍待觀察。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，雖然近期新增個案數每天仍破萬例，但已經連續5天新增個案數低於8萬例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，正如預期在全國感染百分比超過10%後，國內疫情明顯出現下降趨勢。

陳時中說，雖然可能與經過端午連假有關，但以全國7日移動平均分析，疫情走向仍然是走下坡的。將台灣劃分6區分析地方疫情走向，台北區及北區感染率分別為14%及12%，疫情下降趨勢清楚，中區感染率不到8%，疫情仍在高點，南區及高屏也持續上升，東區疫情微降。

陳時中說，由於台北區、北區居住人口母數較多，當染疫人數明顯降低，全國疫情趨勢將會隨之下降，中南部疫情這一週將會達高峰，未來疫情整體發展，是否受到連假影響，仍然要多觀察幾天。中央昨天要求南區完成專責病房加開200床、台南加開100床，空床率上升，將持續調配醫療資源。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬4224床、空床6034床、空床率42.4%，其中台北區42.1%、北區49.1%、中區41.3%、南區29.5%、高屏區46.8%、東區52.3%；53家集中檢疫所共7778床、空床數4170床、空床率53.6%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2235床、空床率48%。

新冠肺炎 COVID-19

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