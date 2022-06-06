新北拒給橫向通聯資料 恩恩爸爸：無奈抗議

中和兩歲童「恩恩」確診亡，恩恩爸爸今天到消防局聽報案電話錄音釐清「消失81分鐘」的真相，但市府不同意給橫向通聯錄音及譯文，他說「很無奈，也抗議過」。

新北市中和區2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不治。男童父親林先生為尋求真相，依政府資訊公開法申請當事人報案紀錄、政府間橫向聯繫紀錄。

恩恩爸爸今天上午近10時來到消防局，由於他從消防局地下停車場進入，直到下午近1時才結束，花了3個小時。他接受媒體聯訪時表示，面對消防局長黃德清和衛生局長陳潤秋等「大隊人馬」陪伴，在他抗議下，最後僅留1人陪同聽錄音檔。

他表示，消防局的通話錄音品質其實很好，他沒有聽到有錄到其他人個資。他也協調變通作法，消防局如果還是擔心會錄到其他報案民眾個資，可以用宣傳影片作法，用「嗶嗶嗶」將其他民眾個資聲音蓋掉，他也可簽切結書不把錄音檔外流，因為這裡面充滿痛苦回憶，他不會想在網路留下痕跡，消防局會與法務人員討論後再回覆給他。

他表示，他聽錄音時曾有些時序等問題及不滿意的地方提出抗議。例如錄音和譯文比對，他老婆以慌張緊急的聲音報案，但她第3通和第4通和119通話時，有轉接護理師及高級救護員，使得錄音檔被拆成4個錄音檔，他認為不應有拆隔的情形，消防局說這是總機在轉接時中斷的正常現象。

另外，他老婆求救電話中，同一接線員尚未處理完就另接其他報案電話，在每件事都很急的情形下，若能判斷有更急的事要先完成，是否下一通電話就應由其他同事去接。他對於消防局的相關解釋不能說接受，只能表示理解。

媒體追問中央流行疫情指揮中心對新確診死亡個案是否24小時內要火化的爭議，恩恩爸爸一度情緒激動但隨後控制並表示，「這對我來說很難過的事」，等不及他的姊姊和姊夫趕到火化場，小朋友隨到就火化了，他很難過，這部分如果能做到更人性就更好。

他表示，他只想追求真相，只想知道這81分鐘發生了什麼事，中央和地方的資料都要，中央1922說2日已把橫向聯繫文字資料寄送給他，但沒有錄音檔。

他表示，新北市有關消防局和衛生局或醫院間的橫向通聯錄音及譯文，還是秉持既有說法和立場，稱此為公務人員內部公文和隱私，不能看到這些資料，他對此「很無奈，也抗議過」，但今天只能就能做的事去做完，就是聽完錄音檔並和譯文作比對。

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