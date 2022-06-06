首例青少年染疫死亡 15歲男返校昏倒送醫不治

今天新增COVID-19本土病例及中重症人數略降，但死亡人數回升，不僅增加一名染疫重症兒童死亡，甚至出現首例青少年染疫死亡，確診15歲少年返校後昏倒送醫不治。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中公布，新增5萬2992例本土個案，確診個案新增中重症243例（中症124例、重症119例），其中151例死亡；另新增31例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增151例本土病例死亡個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中146例有慢性病史、110例未打滿3劑疫苗，64例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有87人。

國內出現首例染疫死亡青少年，為一名15歲少年，沒有慢性病，曾接種過1劑疫苗，5月20日發燒、22日採檢陽性，此後至29日前均採取居家照護，30日回到學校突然昏倒，送醫途中已無生命跡象，急救無效過世。經法醫進行司法相驗，死因為病毒性心肌炎合併急性肺水腫，及心因性休克、COVID-19感染。

羅一鈞表示，據統計，國內13至18歲青少年重症個案累計2例，除今天新增的國內首例死亡青少年，歸類為心肌炎，另一例為4月27日公布的15歲女生，有慢性神經系統疾病，染疫後出現肺炎、呼吸窘迫插管，經救治5月5日已拔管，5月中旬解除隔離。

新增一名兒童染疫死亡個案，為8個月大的女嬰，有先天性泌尿系統疾病，5月31日發燒、手術造口滲漏感染，安排入院進一步檢查及手術，經醫院採檢結果為陽性確診，6月1日進行手術，術後出現心跳、血壓、氧氣均下降，經醫療團隊搶救，6月2日仍不治死亡，死因為細菌及COVID-19感染合併敗血症。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計36例，17案例是腦炎、8名肺炎、3名敗血症、3例哮吼，1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有16人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及4例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月5日，本土輕症、無症狀個案累計236萬9525例、占99.68%，中症累計4910例、占0.21%，重症累計2618例、占0.11%。

商品推薦