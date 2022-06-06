南投縣確診人數+1128 竹山鎮高齡長者死亡數全縣最多

全國新冠肺炎死亡人數已達2939人，超越20多年前九二一大地震2400多人；南投縣衛生局統計縣內累計確診身亡33例，其中竹山鎮9人最多，其次是南投市5人，確診人數2萬6000多人，依鄉鎮市比較，南投市6736人最多。

南投衛生局指出，今確診人數再加1128例，累計確診人數2萬6657例，其中確診身亡者33例，死亡年齡層集中在71歲至90歲之間，且多數有患有慢性病，並以竹山鎮9人最多，對於老年人口比例達19.7%的南投縣而言，縣長林明溱再次呼籲老人家做好防護，疫苗打好打滿，減少中重症發生。

南投衛生局並說，這波疫情，全球各地幾乎無一倖免，雖然新增病例及死亡數仍在高原期，下周預估疫情將出現反轉，但截至6月5日止，新冠肺炎全國確診人數已達234萬2700多人，相當於南投縣48萬人口4.8倍，目前全國確診死亡數有2939人，更是超越921大地震的死亡人數；有人逃過地震，卻逃不掉疫情。

經統計，南投縣累計確診死亡33人，其中竹山鎮9人最多，其次是南投市5人，名間鄉5人，草屯鎮有4人，埔里鎮3人，集集鎮2人，水里鄉2人，信義鄉2人，鹿谷鄉1人。確診人數2萬6000多人，依鄉鎮市比較，南投市6736人最多，其次是草屯鎮5026人，埔里鎮3868人，竹山鎮2873人。 南投縣衛生局統計縣內累計確診身亡33例，其中以竹山鎮9人最多，其次是南投市5人。圖／南投縣政府提供 南投縣衛生局統計縣內累計確診身亡33例，其中以竹山鎮9人最多，其次是南投市5人。圖／南投縣政府提供

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