嘉縣今增837確診 邁入高原期 營養師提醒飲食三大原則

嘉義縣今公布837確診，其中有症狀182人，無症狀655人。年齡介於1個月-98歲，10歲以下96人，70歲以上80人。累計全縣10歲以下染疫幼童2418人，70歲以上也有1909人；目前居家隔離1872人，輕症居家照護7584人。

嘉義縣疫情進入高原期，確診案量大幅提升，為建立民眾自身免疫力，今日防疫快報以「居家防疫運動營養」為主題，邀請嘉義縣營養推廣中心營養師洪慈姍上線，提醒防疫期間應注意6大類食物均衡搭配，食材選購上遵循新鮮、原型、少加工3大原則。

洪慈姍舉例，隔離期間不出門，可預購營養保久乳、鋁箔包裝豆奶，油脂部分可選擇無調味堅果，每餐蛋白質攝取一掌心大小魚肉，助免疫力生成，主食以全穀及未精製雜糧類為佳，因富有充足維生素B群如地瓜、南瓜，及增加膳食纖維攝取維持腸道好菌，也不要忘記攝取富含維生素C水果如奇異果、芭樂，每日補充1500至2000cc水分。

衛生局長趙紋華表示，國內防疫已走向共存模式，無論哪種防疫規範，都要「內-顧營養」及「外-勤運動」，掌握「規律運動」、「均衡飲食」原則才能對抗病毒，衛生局也錄製「居家防疫運動營養愛注意」宣導影片，可透過電視收看在厝顧健康，每天運動30分減輕焦慮感。

衛生局提醒，第二輪家用抗原快篩試劑實名制今起販售，持健保卡或居留證，無年齡限制，以身分證字號尾數單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日全民開放，可至全縣101家實名制藥局，以及阿里山、大埔衛生所分流購買。

另，原免費提供0至6歲幼兒家用快篩試劑5劑政策，由原來2016年1月1日以後出生幼兒，擴大為2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童，家長可同步於上述服務點免費領取。 嘉義縣今公布837確診，其中以民雄鄉158人最多。圖／嘉縣府提供 嘉義縣衛生局提醒，第二輪家用抗原快篩試劑實名制今起販售，持健保卡或居留證，無年齡限制。圖／嘉縣府提供 嘉義縣今公布837確診，其中有症狀182人，無症狀655人。圖／嘉縣府提供

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