台灣傳首例「多系統發炎症候群」 10歲童輕症癒後突高燒休克

兒童因身體發展尚未健全，是疫情下併發重症的高危險族群。近日台大醫院小兒心臟科主治醫師林銘泰曝光一例兒童重症，一名10歲男童因休克緊急住進加護病房，確認為全台首例併發「多系統發炎症候群」（MIS-C）的個案，經眾多醫師奮力搶救才撿回一命，事後林銘泰直言「真的不希望再出現第二個」。

林銘泰昨（5）日於臉書發文指出，端午連假期間，他和加護病房及感染科同事，齊力將一名併發「多系統發炎症候群」（MIS-C）的10歲男童搶救回來。據林銘泰附上的圖表顯示，男童在4月底即確診，出現兩天輕症後痊癒，不料過了一個月後，在5月28日到31日間，男童突然出現高燒、腹瀉、淋巴結腫大、紅疹、手腳痛等症狀，後因血壓不穩住進加護病房，過程中醫師為男童注射免疫球蛋白，及併用類固醇、強心劑，病情終於在6月5日獲得控制，成功轉出加護病房。

該名男童不僅是台大醫院首例MIS-C，更是全台首例，林銘泰表示，「這兩年跟國外的小兒科醫師開會，我都跟他們說台灣防守的很好，這種病人一個也沒有，現在是要打仗的時候了！」，因此他極力勸家長，「趕快帶孩子去打新冠肺炎疫苗，不光是可以預防新冠重症，還能預防如果不幸染疫一個月後可能合併高燒和休克的多系統發炎症候群」。

林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰也轉發這則貼文並寫道，「與所有其他呼吸道病毒相比，Covid-19 給兒童帶來了不同尋常的負擔」，他指出，這種症候群很罕見，每 10萬名確診兒童中 ，MIS-C 的發病率在 Alpha流行期間為 54.5，在 Delta流行期間為 49.2，在 Omicron流行期間僅有 3.8，但是其併發症嚴重，冠狀動脈異常的比率可高達10-50%，死亡率也可到1-2%。

吳昌騰接著補充，MIS-C的症狀通常會出現在COVID-19感染後的2.6週，包含腸胃道症狀（嘔吐、腹痛、腹瀉等）、皮膚粘膜症狀（皮疹、非化膿性結膜炎、手足肢端腫脹）、心血管系統（心肌功能異常、冠狀動脈異常），還可能出現神經學症狀、凝血功能異常、呼吸症狀等。

吳昌騰也警告，MIS-C有超過3分之1的病童會併發休克，而病人這時都需要在加護病房接受治療，為了避免此類重症，他同樣呼籲家長，「疫苗接種，是給予孩子們最重要的保護方式之一」。

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